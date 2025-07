‘Stranger Things 5’, il gran finale si avvicina: il trailer della quinta e ultima stagione

L’attesa è stata lunga, quasi interminabile per gli appassionati di una delle serie di maggior successo in assoluto: Stranger Things. Ma finalmente è arrivato il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione disponibile sui canali social di Netflix. L’epico capitolo conclusivo sarà distribuito in tre parti a partire da novembre, promettendo uno scontro decisivo tra i giovani eroi di Hawkins e l’incarnazione del Male: Vecna. Ecco cosa sappiamo.

Verso l’epica stagione finale

Ambientata nell’autunno del 1987, la stagione finale si apre su una Hawkins devastata dall’apertura delle fenditure. Il male è ormai ovunque e il gruppo di protagonisti è unito da un obiettivo comune: trovare e uccidere Vecna, scomparso dopo gli eventi della stagione precedente. Ma la missione si complica: il governo ha messo la città in quarantena militare e sta dando la caccia a Undici, costringendola ancora una volta a nascondersi. Il trailer è un susseguirsi di immagini forti e commoventi: tra tutte, spicca Dustin (Gaten Matarazzo), in lacrime davanti alla tomba profanata di Eddie Munson, il cui ricordo è ancora vivo nei cuori dei fan nonostante Hawkins lo consideri un assassino.

Da Terminator a Stranger Things… ecco Linda Hamilton

Una novità assoluta è l’arrivo nel cast di Linda Hamilton (la leggendaria Sarah Connor di Terminator), che interpreterà la misteriosa Dr. Kay. La sua presenza alimenta ulteriormente l’attesa per una stagione che si preannuncia carica di azione, tensione e colpi di scena.

Il trailer teaser anticipa un’atmosfera cupa e minacciosa: l’anniversario della scomparsa di Will si avvicina e con esso ritorna quel senso di inquietudine che ha sempre accompagnato la serie. Il confronto finale si fa sempre più vicino e il destino del mondo dipenderà, ancora una volta, dall’unità del gruppo: serviranno tutti, “il party al completo”, per affrontare una forza oscura più potente di qualsiasi altra mai incontrata.

Stranger Things: si chiude un cerchio iniziato nel 2016

Il conto alla rovescia è iniziato. L’ultima avventura di Stranger Things è pronta a riscrivere la storia delle serie TV, chiudendo un cerchio iniziato nel 2016 e lasciando un segno indelebile nel cuore degli spettatori. Tutto ha avuto inizio a Hawkins, cittadina dell’Indiana, dove un bambino scompare misteriosamente. I suoi amici, cercandolo, incontrano Undici, una ragazza con poteri telecinetici fuggita da un laboratorio segreto. Scoprono un mondo parallelo, il Sottosopra, abitato da creature mostruose. Nelle stagioni successive, il gruppo affronta nuove minacce: il Demogorgone, il Mind Flayer e altri orrori che minacciano la realtà. Intanto Undici scopre le sue origini e si confronta con il suo passato. I legami tra i ragazzi si rafforzano, ma si complicano anche, tra amore, crescita e dolore. Nella quarta stagione, un nuovo nemico, Vecna, emerge dal Sottosopra, seminando il terrore e preparando lo scontro finale. E ora, che succederà? Per scoprirlo dovremo avere ancora un po’ di pazienza.