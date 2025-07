Ethan, una ‘Metamorfosi’ fra Italia e Brasile

Milano, 17 luglio 2025 – Due anime – quella italiana e quella brasiliana -, una creatività strabordante e un’inquietudine che lo porta ad affermare di essere “una formica in evoluzione, una farfalla che cambia”. Ethan Lara è l’esempio di come un artista possa essere sempre in movimento eppure anche costantemente fedele a se stesso. E il nuovo singolo ‘Desgracado’ ne è un esempio evidente.

Ethan, la tua è una musica che non strizza particolarmente l’occhio al mainstream italiano. Come mai questa scelta?

"Non mi sento così tanto distante dal mondo mainstream internazionale, in Italia invece facciamo più fatica a far arrivare al pubblico certi generi, certe sonorità. Ho molte influenze e questo mi aiuta a capire che cosa sono io. Viene da una mia esigenza personale sin da piccolo di assomigliare a quello che mi sento di essere dentro me stesso. All’estero quello che faccio io non è niente di nuovo, per questo vorrei portare un po’ di musica alternativa nel mainstream italiano”.

Come è nato il brano ‘Desgracado’?

"In modo molto naturale. Sono molto legato alle mie origini e ho voluto ricreare l’atmosfera brasiliana insieme a produttori che non hanno nulla a che fare con quel mondo in modo da avere diverse contaminazioni”.

Chi è oggi Ethan?

"A volte non lo capisco neanche io forse. Di certo è uno che si perdona molto di più, che ha più pazienza. Non voglio essere incasellato in un modo preciso, se gli altri sentono l’esigenza di farlo è un problema loro”.

Il titolo del disco, ‘Metamorfosi’, racconta di un continuo cambiamento. Come è nata questa idea?

"Non si finisce mai di crescere. E’ un disco nato per un bisogno di andare, per dire palesemente a me stesso in primis quello che io non sentivo mio. È nato un po’ un conflitto dentro di me, un conflitto che tanti artisti hanno. Adesso sto scoprendo tanto la mia identità. Prima non sapevo che cosa volevo portare di me e cosa lasciare indietro. Questo disco mi ha aiutato a capire anche quali sono le aspettative degli altri”.

Quale canzone di questo album senti più tua?

“Ogni brano parla di me. ‘Puta’ è la traccia di punta. Rappresenta molto il mio dualismo e mette in mostra anche sfumature diverse della mia voce”.

La collaborazione dei tuoi sogni con chi sarebbe?

"I nomi sono tanti. Mi piacerebbe lavorare con Gaia, con Johan Thiele, nonostante abbiamo uno stile molto più raffinato del mio. Anna Pepe, poi, per me è la regina. E’ geniale”.

Cosa auguri al disco?

"Che possa essere di scoperta anche per chi lo conoscerà tra qualche anno. Che quel qualcuno lo possa ascoltare e che possa dire che questo album gli o le ha dato qualcosa di diverso, anche nel suo piccolo”.