Svelati i protagonisti del film ‘The Legend of Zelda’

Finalmente la leggenda di Zelda è pronta per passare dallo schermo delle console al grande schermo, quello del cinema. Nintendo ha annunciato ufficialmente i due attori protagonisti del film live-action tratto dalla celebre saga di videogiochi: a interpretare Link sarà il giovane britannico Benjamin Evan Ainsworth, mentre il ruolo della principessa Zelda sarà affidato a Bo Bragason. L’uscita nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027.

Zelda: l’annuncio ufficiale sui social

La notizia è stata data direttamente dal creatore della saga, Shigeru Miyamoto, attraverso un post pubblicato sull’account ufficiale giapponese di Nintendo su X: “Sono felice di annunciare che per il film live-action di The Legend of Zelda, Zelda sarà interpretata da Bo Bragason-san e Link da Benjamin Evan Ainsworth-san. Non vedo l’ora di vederli entrambi sul grande schermo”, ha scritto Miyamoto, che sarà anche produttore del film, insieme ad Avi Arad, già figura di spicco nell’universo cinematografico Marvel.

Chi sono i protagonisti del film live-action di Zelda

E allora, conosciamo meglio due interpreti scelti per un film che, se manterrà le aspettative, potrebbe cambiarne presto il destino. Benjamin Evan Ainsworth, 17 anni, ha già doppiato Pinocchio nel live-action Disney del 2022 diretto da Robert Zemeckis e ha recitato nella miniserie horror ‘The Haunting of Bly Manor’ su Netflix (2020). Anche Bo Bragason è giovanissima perché di anni ne ha solo 21 ma è già apparsa in diverse produzioni britanniche, tra cui il ruolo di Roxy Jackson nella serie Disney+ ‘Renegade Nell’ (2023). A dirigere il film sarà Wes Ball, noto per aver firmato la trilogia di Maze Runner e, più recentemente, il blockbuster ‘Kingdom of the Planet of the Apes’ (2024).

Le riprese non sono ancora inziate ma...

Le riprese non sono ancora iniziate, ma l’attenzione sul progetto è già altissima. Dopo il successo globale de Super Mario Bros. – Il film (2023), che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, Nintendo ha aperto con decisione una nuova fase di espansione multimediale dei propri franchise: secondo alcuni rumors sarebbe in fase di sviluppo anche un film animato su Donkey Kong, anche se non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale. Questo è preludio ad un altro successo mondiale? Per scoprirlo dovremo attender almeno fino al 7 maggio 2027 quando sarà Zelda a svelarcelo.