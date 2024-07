Matteo Renzi al matrimonio indiano di Anant Ambani: abiti tradizionali per lui e la moglie

Roma, 15 luglio 2024 – C'era anche Matteo Renzi al matrimonio extra lusso di Anant Ambani, erede dell'uomo più ricco d'Asia, e Radhika Merchant, figlia dei magnati farmaceutici Merchant. Il leader di Italia Viva ha presenziato ai tre giorni di nozze a Mumbai insieme alla moglie Agnese, indossando per l'occasione anche abiti tradizionali indiani (come mostra la foto che l'ex premier ha postato su Instagram). Nel corso del suo soggiorno in India, Renzi ha incontrato anche il primo ministro indiano Modi e ha visitato alla casa natale di Gandhi.

Matteo Renzi e la moglie Agnese in abiti tradizioni per le nozze di Anant Ambani e, a destra, nella casa di Ghandi

"Molti commentatori dicono che il ventunesimo secolo sarà il secolo asiatico. Io dico che il prossimo decennio sarà quello indiano – scrive Renzi nel lungo post social in cui riferisce della sua partecipazione ai sontuosi festeggiamenti – . Mille contraddizioni, certo: il Paese più popoloso al mondo, ancora tanta povertà, ingiustizie sociali. Ma anche una realtà straordinaria che vede l’esplosione del talento di tanti ragazzi giovani, non solo ingegneri, e un dinamismo inimmaginabile vent’anni fa. Senza dimenticare il valore di una democrazia che avrà pure tanti limiti ma che comunque funziona".

L'ex premier sottolinea la crescita delle relazioni tra Italia e India, "dopo gli anni della crisi per la vicenda marò, risolta con molta fatica ma risolta senza fanfare e squilli di trombe", e ne approfitta per fare un discorso politico. "L’ottimo rapporto personale tra i capi dei due Governi, Meloni e Modi, potrebbe essere un grande aiuto nell’incrementare lo scambio economico, commerciale, educativo e culturale – aggiunge –. Credo che il Governo dovrebbe mandare una volta al mese una missione in India (come facemmo noi, otto anni fa, con Ivan Scalfarotto per la Cina) e che anche Confindustria, le Regioni più forti e le associazioni di categoria dovrebbero fare di più. "Dire India significa richiamare tradizioni ma oggi dire India significa soprattutto costruire un futuro. Facciamolo adesso, non aspettiamo che sia troppo tardi". Al matrimonio del 29enne Anant Ambani hanno partecipato tantissimi vip, da Kim Kardashian a David Beckham, da Lana Del Rey agli ex premier britannici Tony Blair e Boris Johnson.