India: si sposa il figlio dell’uomo più ricco d’Asia. Matrimonio extra-lusso con Kim Kardashian e tanti vip

Roma, 12 luglio 2024 – Dopo mesi di festeggiamenti pre-nozze, inizia il vero e proprio matrimonio di Anant Ambani, figlio del magnate Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia.

Le nozze saranno celebrate con un rito indù della durata di tre giorni, iniziato oggi a Mumbai. La cerimonia è cominciata con una processione: lo sposo è partito dalla sua residenza a bordo di una lussuosa auto rossa ricoperta di fiori bianchi, attorniato dai suoi ospiti.

La famiglia Ambani. Al centro, Mukesh Ambani, l'uomo più ricco dell'Asia (Ansa)

Moltissimi e variegati gli ospiti vip che saranno presenti ai tre giorni di matrimonio: ci sono la star dei reality Kim Kardashian e il wrestler e attore John Cena, ma anche gli ex premier britannici Boris Johnson e Tony Blair. E ovviamente non mancano le maggiori star di Bollywood, l’industria cinematografica indiana.

Il wrestler e attore John Cena al matrimonio (Ansa)

Ma i prossimi tre giorni sono solo la conclusione di una serie di grandiosi festeggiamenti, che la famiglia Ambani ha organizzato a partire da gennaio, con la festa di fidanzamento. A marzo si è tenuto un party pre-matrimoniale, con 1.200 ospiti e il concerto di Rihanna (è la seconda performance della cantante in sei anni).

Tra maggio e giugno i futuri sposi sono salpati per un crociera extralusso in Europa, che li ha portati anche in Italia, a Portofino e a Palermo. In questo caso si sono esibiti per celebrare la giovane coppia Katy Perry, durante la tappa di Cannes, e Andrea Bocelli in Liguria.

L’8 luglio la coppia ha partecipato a una cerimonia "haldi", un rituale pre-matrimoniale che vede amici e parenti benedire la coppia di sposi applicando una pasta di curcuma sulla testa, sul viso o sul corpo. Sembra che in questo caso l'evento si sia mantenuto privato.

Il precedente

Non si tratta del primo matrimonio da record per la famiglia Ambani: nel 2018, in occasione del matrimonio della figlia, Mukesh Ambani aveva organizzato le nozze più costose dell’India, con un concerto della pop star internazionale Beyoncè. La cifra totale spesa per le nozze è stata di 100 milioni di dollari. Ma i festeggiamenti in arrivo per Antant promettono di essere ancora più sfarzoso.

Mumbai bloccata

Il luogo delle nozze, verso cui si è diretto il corteo dello sposo, è il centro congressi Jio Centre, di proprietà degli Ambani. Una volta lì, gli sposi si scambieranno le tradizionali ghirlande di fiori. Poi inizierà il ‘pheras’, il principale rito nuziale, in cui la coppia camminerà intorno al fuoco sacro per sette volte.

Non sono mancate le reazioni negative: a Mumbai le strade principali rimarranno chiuse per diverse ore al giorno fino a domenica e gli abitanti della città si sono lamentanti delle difficoltà di spostamento e degli ingorghi stradali. Altri hanno messo in discussione l’ostentata ricchezza degli infiniti festeggiamenti.

Per disinnescare le critiche, Ambani ha organizzato una festa per 50mila persone a Jamnagar, la sua città natale nello Stato del Gujarat, e ha anche finanziato il matrimonio di massa di 52 coppie svantaggiate, promettendo di organizzare “centinaia di altri matrimoni simili” in tutta l'India.

Le celebrazioni del matrimonio di massa finanziato da Ambani a inizio luglio (Ansa)

La famiglia Ambani

Mukesh Ambani è il presidente di Reliance Industries e possiede un patrimonio di oltre 123 miliardi di dollari, che lo rende l'undicesima persona più ricca al mondo secondo Forbes. Alleato chiave del primo ministro nazionalista Narendra Modi, Ambani ha ereditato una fiorente attività industriale nel settore del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici e l'ha trasformata in un conglomerato diversificato che spazia dal petrolio alle telecomunicazioni fino alla distribuzione e a una squadra di cricket.

Anant Ambani è il più giovane dei suoi tre figli. Il 29enne è coinvolto nelle attività energetiche di Reliance e fa parte del consiglio di amministrazione della Reliance Foundation. La sua futura moglie, Radhika Merchant, è la figlia di un magnate dell'industria farmaceutica. I due si conoscono fin dall’infanzia.