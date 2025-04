Hollywood e l’accordo senza precedenti

Bogani"Sinners", l’horror di Ryan Coogler ambientato negli Usa degli anni ’30, ha un grande successo. Mentre negli Usa le sale si svuotano, "Sinners" (I peccatori) incassa 120 milioni di dollari nei primi 10 giorni e ha già coperto le spese di produzione di 90 milioni. Ma Hollywood trema. Come mai? "Sinners" segna una svolta importante che sta mettendo in crisi la Mecca del cinema. Coogler, che ha fatto incassare ai produttori un miliardo di dollari dirigendo "Creed" e "Black Panther", stavolta si è impuntato. E ha ottenuto un accordo senza precedenti. Ha preteso e ottenuto il "final cut", l’ultima parola sul montaggio finale: normalmente gli Studios esigono modifiche in base a criteri di marketing. Lui ha ottenuto una percentuale "sul primo dollaro incassato", cioè subito, e non dopo che la casa di produzione ha fatto i suoi guadagni. E soprattutto si è assicurato che, fra 25 anni, i diritti del film andranno a lui. È la rivincita contro gli Studios, che bloccano gli autori creativamente e contrattualmente. Non è stata una battaglia facile, ma alla fine Coogler ha ottenuto ciò che voleva: essere padrone della propria arte. Ma Hollywood trema. Se tutti vorranno fare così, gli Studios non potranno più disporre delle immense library con cui guadagnano. Lo scopriremo solo vivendo.