Gillian Anderson, le donne e i tabù: "Voglio i vostri racconti più audaci"

Gillian Anderson ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller di fantasie sessuali femminili Want (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia "più internazionale e ancora più audace". Il libro originale – ha dichiarato l’attrice statunitense naturalizzata britannica nota per i ruoli dell’agente dell’Fbi Dana Scully nella serie X-Files, della sessuologa Jean Milburn nella serie Sex Education e della premier inglese Thatcher nella quarta stagione di The Crown – "ha dato a migliaia di donne la libertà di parlare di sesso senza vergogna né giudizio; di ritrovarsi nelle parole di sconosciute e riflettere sui propri desideri, per alcune, per la prima volta".

Uscito nel 2024 Want raccoglieva 174 saggi scritti da donne, con nomi reali omessi, che avevano risposto all’appello lanciato da Anderson: "Raccontami cosa pensi quando pensi al sesso". Anche il secondo volume seguirà lo stesso spirito: "Voglio ascoltare le tue fantasie preferite, e stavolta, voglio sentirle tutte", ha detto Anderson, 56 anni. Le candidature si chiuderanno il 23 maggio.