Hunger Games, Jesse Plemons come P.S. Hoffman

Una nuova generazione di star entra a far parte del franchise Hunger Games. È stato annunciato parte del cast del secondo prequel, Hunger Games - L’alba sulla mietitura diretto da Francis Lawrence, uscita prevista 20 novembre 2026. Con una scelta che fa già palpitare i cuori dei fan Jesse Plemons, 37 anni, sarà il giovane Heavensbee, ereditando il ruolo di Philip Seymour Hoffman e in effetti Plemons (foto) viene visto da molti come il nuovo Hoffman, l’indimenticato grandissimo attore scomparso nel 2014. Ancora: Joseph Zada interpreterà il giovane Haymitch Abernathy (già Woody Harrelson), Whitney Peak Lenore Dove Baird, la fidanzata di Haymitch, e Mckenna Grace Maysilee Donner. Il prequel è basato sul 5° romanzo della saga di Suzanne Collins, ambientato 24 anni prima degli eventi originali.