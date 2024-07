Matrimonio da sogno in India: nozze da milioni di dollari per il figlio dell’uomo più ricco dell’Asia

Roma, 13 luglio 2024 – Dopo mesi di grandi festeggiamenti pre-matrimoniali, sono ufficialmente iniziate a Mumbai le vere e proprie nozze di Anant Ambani – figlio dell’uomo più ricco dell’Asia e 11° più ricco del mondo – e Radhika Merchant, ereditiera dell’industria farmaceutica. La famiglia Ambani non ha badato a spese per celebrare il matrimonio del figlio minore: si stima che il costo per gli eventi organizzati negli ultimi cinque mesi si aggiri intorno ai 600 milioni di dollari. Cifra da capogiro per chiunque, ma non per il padre dello sposo, il miliardario Mukesh Ambani: la somma rappresenta solo lo 0,5% del suo patrimonio.

Lo sposo, Anant Amabani (sinistra) con il padre Mukesh, la madre Nita e la sorella Isha (Ansa)

Le date

Le date del matrimonio (12, 13 e 14 luglio) sono state determinate dalla tradizione induista di sposarsi in giorni propizi secondo i temi natali della coppia.

Secondo l'invito, il ‘Shubh Vivaah’ (matrimonio di buon auspicio) era previsto per venerdì, la ‘Shubh Aashirwad’ (benedizione delle immersioni) si svolge oggi e il ‘Magal Utsav’ (ricevimento di nozze) avrà luogo domenica.

Il tema del matrimonio

Il tema del matrimonio è ‘Ode a Varanasi’, la più sacra delle città indiane per la religione induista. Il sontuoso invito al matrimonio consisteva in una scatola con incisa una divinità indù. Al suo interno, doni che suonavano mantra indù quando venivano aperti.

Il centro congressi di Mumbai in cui si sta svolgendo il matrimonio, di proprietà della famiglia Ambani, è stato trasformato per somigliare alla città sacra, con tanto di artigiani locali, venditori di braccialetti, burattinai e astrologi. Tra i piatti serviti agli ospiti ci saranno anche quelli preparati dai venditori di cibo di strada di Varanasi.

Uno dei più noti stilisti indiani, Manish Malhotra, è il direttore creativo dell'evento e ha realizzato abiti su misura per diversi membri della famiglia Ambani. “Ogni dettaglio, dall'arredamento alla cucina, dall'abbigliamento all'ambiente, ogni evento è stato progettato per immergere gli ospiti in un'atmosfera di gioia, amore e celebrazione”, ha dichiarato alla Cnn.

Gli ospiti vip

Il matrimonio prevede tre giorni di festeggiamenti con migliaia di invitati, tra cui spiccano moltissimi vip internazionali: presenti le sorella Kim e Khloé Kardashian, gli ex premier britannici Tony Blair e Boris Johnson, il wrestler John Cena, ma anche personalità del fashion system, come Law Roach, dello sport, della politica indiana e – ovviamente – del mondo Bollywood.

Gli ospiti internazionali hanno rispettato l’abbigliamento tradizionale indiano, indossando sari – tradizionale abito femminile – e sherwani – capo maschile simile ad un cappotto. John Cena ha sfilato sul tappeto rosso con uno sherwani azzurro ricamato e pantaloni bianchi, mentre il cantante Nick Jonas ha brillato in una versione rosa baby impreziosita da paillettes, con pantaloni di raso abbinati.

Il cantante Nick Jonas con la moglie Priyanka Chopra (sinistra) e il wrestler John Cena (destra) sul red carpet del matrimonio (Ansa)

Non sono mancati i casi di contaminazione culturale: lo stylist Law Roach ha indossato una giacca di velluto color malva che richiamava le forme dello sherwani, con una tunica viola con gonna con pieghe simile a quelle di un sari, abbinate a un paio di scarpe Schiapparelli, con punta dorata. Lo stilista nepalese Prabal Gurung, punto fermo della New York Fashion Week, ha indossato invece uno sherwani tradizionale e occhiali da sole da aviatore.

I look degli sposi

Anant Ambani è arrivato per primo sul red carpet, dopo una processione partita da casa sua in cui è stato trasportato su una lussuosa auto rossa ricoperta di fiori e circondata dai suoi ospiti. Lo sposo ha indossato per la prima serata delle celebrazioni uno sherwani dorato abbinato a scarpe da ginnastica, che ha poi cambiato per la cerimonia.

L'abito della sposa, Rakhida Merchant, per il primo giorno di celebrazioni (Instagram)

Radhika Merchant ha sfoggiato un abito da sposa ricamato a mano del marchio indiano Abu Jani Sandeep Khosla, che segue la tradizione gujarati di indossare il rosso e il bianco. La sposa portava un velo, lungo quasi 5 metri, ornato di pietre e paillettes e una lunga ghagra – una gonna tradizionale indiana – con uno strascico staccabile di 2 metri.