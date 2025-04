San Zita: la Santa delle Domestiche celebrata il 27 aprile

San Zita è una delle figure più amate in Italia e nel mondo, conosciuta come la patrona delle domestiche e delle casalinghe. La sua festa si celebra il 27 aprile, giorno in cui si ricorda la sua morte avvenuta nel 1272. Nata a Monsagrati, un piccolo villaggio vicino a Lucca, Zita era di umili origini e dedicò la sua vita al servizio della famiglia Fatinelli, una delle più nobili della città. La sua storia è un esempio di devozione, umiltà e fede incrollabile.

Perché è diventata santa?

San Zita è diventata santa grazie alla sua vita di servizio e miracoli attribuiti alla sua intercessione. Secondo la tradizione, Zita era solita distribuire il pane ai poveri, e un giorno, scoperta dal padrone, il pane si trasformò miracolosamente in fiori. Questo episodio, insieme ad altri miracoli, ha contribuito alla sua canonizzazione avvenuta nel 1696 da Papa Innocenzo XII. La sua vita è stata un esempio di carità e dedizione al prossimo, valori che le hanno guadagnato un posto nel cuore di molti fedeli.

Curiosità sulla sua festa

Una delle curiosità più interessanti su San Zita è il suo legame con la città di Lucca. Ogni anno, il 27 aprile, la città celebra la sua patrona con una fiera dei fiori che attira visitatori da tutta Italia. Durante questa festa, la Basilica di San Frediano, dove riposano le sue spoglie, diventa il fulcro delle celebrazioni. I fedeli visitano la chiesa per rendere omaggio alla santa e partecipare alle messe in suo onore.

Chi la festeggia nel mondo?

San Zita è festeggiata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. In particolare, è venerata in Inghilterra, dove molte chiese sono dedicate alla sua memoria. Questo perché la sua storia di umiltà e servizio ha avuto un grande impatto sulla devozione popolare. Inoltre, la sua figura è spesso invocata dalle domestiche e dalle casalinghe di tutto il mondo in cerca di protezione e ispirazione nel loro lavoro quotidiano.