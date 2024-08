Rania di Giordania è diventata nonna: è nata la principessa Iman

Roma, 3 agosto 2024 – La regina Rania di Giordania è diventata nonna per la prima volta. La corte reale hashemita ha annunciato la nascita della figlia del principe ereditario Hussein, figlio di Rania e del re Abdullah, e della principessa Rawja. La bambina è la prima nipote della coppia reale.

L’annuncio della nascita è stato dato sui profili social ufficiali della royal family giordana, su cui è stato pubblicato un video del principe Hussein che culla la neonata. La piccola è stata presentata come Sua Altezza la Principessa Iman bint Hussein.

In una rara intervista alla tv Al Arabiya, Hussein aveva detto che tutta la sua famiglia era felicissima per l’arrivo del bebè: “Siamo davvero emozionati e felici. Mia madre ha iniziato a comprare cose per il bambino già da settimane”.

Il principe Al Hussein bin Abdullah II e la principessa Rajwa Al Saif si sono sposati il 1° giugno 2023. Rajwa, cittadina saudita, è figlia del CEO del conglomerato El Seif Group, attivo nel settore delle costruzioni e degli investimenti. La sua famiglia paterna discende da una dinastia di sceicchi sauditi, mentre da parte della madre, Azza Al Sudairi è imparentata con gli Al Sa'ud, la famiglia reale saudita.