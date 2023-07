Quattro album in top ten: è record Taylor Swift la numero uno di sempre

Nuovi record per Taylor Swift: la popolarissima cantante il cui tour sta avendo un effetto da primato sull’economia Usa è diventata la prima artista donna ad avere ben 4 album della top ten Usa allo stesso tempo. Taylor ha battuto Barbra Streisand come prima cantante donna con il maggior numero di album “numero 1“ nella storia.

I quattro album della Swift nella hit parade sono l’ultimo Speak Now (Taylor’s Version) che ha debuttato al primo posto aggiungendosi nella top 10 a Midnights (al 5°posto), Lover (7°) e Folklore (10°), un record che finora era stato stabilito solo dal trombettista, cantante, compositore e produttore Usa Herb Alpert nel 1966. Prosegue intanto il tour della cantautrice 33enne che, dovunque vada, genera alberghi al completo, ristoranti pieni alle stelle, vendita record di biglietti. Lo scorso fine settimana la tournèe Eras ha toccato Denver: il concerto potrebbe generare 140 milioni di dollari per il Pil dello Stato. Finora le cittá che hanno avuto una ricaduta record, al punto che se ne è accorta anche la Federal Reserve, sono state Filadelfia, Pittsburgh, Minneapolis e Kansas City. "L’intero tour Usa della Swift potrebbe generare una spesa totale di 4,6 miliardi di dollari, superiore al pil di 35 Paesi", ha calcolato il Common Sense Institute mentre sono entrati in fibrillazione i fan di Taylor per le 13 date nel Regno Unito: i biglietti sono in vendita da oggi con un pacchetto per i concerti a Wembley da 749 sterline con picnic e un afterparty che però non include la possibilità di avvicinare la superstar. Secondo le previsioni Eras dovrebbe incassare ben oltre il miliardo di dollari, un altro primato mondiale.