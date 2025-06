Il Premiolino a Viktorija Roščyna

Paolo Giordano (Corriere della Sera), Anna Zafesova (La Stampa), Luigi Manconi (La Repubblica), Siegmund Ginzberg (Il Foglio), Thomas Mackinson (Il Fatto Quotidiano) e Sabrina Giannini (Raitre) sono i vincitori del Premiolino 2025, che verrà consegnato il prossimo 29 settembre al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Una menzione speciale della giuria è andata alla giornalista ucraina Viktorija Roščyna, della testata Ukraïns’ka Pravda, torturata e uccisa per i suoi reportage.

Il premio al giornalismo è giunto alla 65ª edizione e quest’anno, dice Chiara Beria di Argentine, presidente della giuria, "la giuria ha voluto prima di tutto denunciare il terribile prezzo pagato nel 2024. Un anno nero per la pace e per l’informazione: mai dal dopoguerra tanti giornalisti vittime sui fronti dei conflitti, soprattutto in Ucraina e a Gaza, hanno perso la vita per testimoniare indicibili atrocità. In particolare, la giuria rivolge un pensiero commosso alla memoria di Viktorija Roščyna, della testata Ukraïns’ka Pravda, torturata e uccisa a Enerhodar. La sera della premiazione ti ricorderemo Viktorija!".

Sul fronte interno, "secondo la classifica sulla libertà di stampa di Reporters sans Frontières, l’Italia sarebbe scesa dal 46° al 49° posto non solo per la morsa in alcune regioni delle organizzazioni criminali ma anche per lacci e lacciuoli politici. Senza contare poi il crescente diffondersi di fake news via social. In questo scenario – spiega la presidente – la giuria ha voluto soprattutto premiare articoli, inchieste, reportage, approfondimenti che aiutino i cittadini-lettori a formarsi opinioni non precostituite o di parte". In giuria anche Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Antonio Calabrò, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Benedetta Tobagi e Carlo Verdelli.