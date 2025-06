Giuli e Borgonzoni: col cinema riparte il dialogo

Con un grande sforzo di diplomazia, da entrambe le parti, il governo e il mondo del cinema sono tornati ieri a parlarsi per ricucire lo strappo sempre più lacerato sulla crisi "strutturale e culturale" che, dicono i lavoratori del comparto, da quasi due anni investe il cinema italiano. "Il dialogo e il confronto prevalgono sempre sulla sterile contrapposizione e sui pregiudizi" ha preso atto il ministro Alessandro Giuli. "Possiamo seppellire l’ascia di guerra" ha detto il rappresentante delle maestranze che aderiscono al comitato dal nome emblematico, “Siamo ai titoli di coda“, al termine del tavolo con la delegazione guidata da Claudio Santamaria, e con il direttore della Direzione generale Cinema Borrelli e la sottosegretaria con delega al cinema Lucia Borgonzoni (nella foto con Giuli). La volontà di collaborare c’è. Sul tavolo il Ministero ha portato, fresco di pubblicazione, l’atteso decreto correttivo del tax credit, la promessa di un aumento del personale della Dgca necessario ad esaminare più celermente le richieste di accesso al beneficio, la disponibilità a trattare per dare un bonus ai lavoratori in difficoltà per il blocco delle produzioni.