Quando l’orologio fa moda. Guess festeggia i 40 anni con una collezione d’effetto

Primo brand di moda ad approdare all’orologeria, nel 2024 Guess celebra 40 anni in questo settore, un segmento in cui la marca ha portato il proprio dna dando vita a creazioni di grande personalità, traendo ispirazione dal mondo della moda e degli accessori firmati Guess.

Negli ultimi 40 anni, Guess Watches è stato un pioniere nel mondo dell’orologeria, introducendo tendenze iconiche nel panorama della moda tra cui spiccano, come classici senza tempo, glamour, denim, animalier e logo.

La 40th capsule collection Guess Watches celebra i temi che hanno connotato il brand nel tempo rendendolo riconoscibile e peculiare, un marchio che nel corso dei decenni ha celebrato la femminilità e la sensualità con forme accoglienti e colori decisi. Nella collezione celebrativa Guess porta i suoi tratti distintivi che sono il glamour, fatto di silhouette sinuose e tocchi di luce, il denim, declinato in una grande varietà di modelli, l’animalier, sensuale e sempre di moda e il logo, elemento ricorrente in varie forme.

Per la collezione dedicata all’anniversario Guess Watches propone un modello multifunzione con cassa in acciaio riciclato di 39 mm di diametro. Un orologio che cambia la propria personalità a seconda del tema che racconta.

Il modello “glamour” si accende di un effetto “bling bling” tipico del brand grazie alla cassa rivestita di cristalli alla quale fanno eco la lunetta e il quadrante. La luce trova modo di riflettere grazie alle differenti forme dei cristalli posti sulla lunetta. Sul quadrante, i tre sottoquadranti si inseriscono sulla superficie interamente “pavé” e indicano le funzioni giorno della settimana, data e le 24h. Le ore sono scandite da indici in metallo lucido.

Dettaglio intrigante, il numero 4 che compare a ore 4 per sottolineare la ricorrenza dei 40 anni. Il tripudio di cristalli trova il proprio abbinamento perfetto nella sobrietà del cinturino bianco in silicone con inserto in pelle, acceso dal dettaglio del logo applicato in prossimità di una delle anse e a sua volta decorato con cristalli. Il triangolo Guess con all’interno il logo lettering e il tipico punto interrogativo.

La capsule collection GUESS 40th sarà distribuita presso una selezione di boutique del brand e in selezionate gioiellerie

(in store e online).