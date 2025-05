’Ladri di biciclette’. Le fotografie più belle ispirate al film

Capolavoro da Oscar, ’Ladri di biciclette’, girato da Vittorio De Sica nel 1948 con attori non professionisti, tuttora alla quarta posizione dei 100 migliori film del cinema mondiale. Ha ispirato l’omonima mostra allestita fino al 2 giugno nelle splendide sale espositive di Palazzo Arese Borromeo, villa di delizia briantea a Cesano Maderno, costruita a metà Seicento da Bartolomeo III Arese per affermare il prestigio della casata, ingaggiando pittori come il Montalto, Nuvolone, Ercole Procaccini...

In occasione della 18ª tappa del 108° Giro d’Italia a Cesan (semplicemente, in dialetto brianzolo) il 29 maggio, Enrica Viganò ha curato un viaggio emozionante nella storia italiana, attraverso l’obiettivo di 88 fotografie d’autore: ’Ladri di biciclette. Fotografie del Neorealismo nell’Italia della rinascita’ (fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Sulle pareti, il lavoro artistico di 35 grandissimi maestri, per la prima volta in un’esposizione inedita. Con prestiti unici dalla Collezione Guido Bertero di Torino, e un’opera proveniente dalla sede milanese della Collezione Rudi Bianchi.