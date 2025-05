Ucraina-Usa, firmato accordo sulle terre rare. Verrà creato anche un fondo per la ricostruzione

05:23

Tesoro Usa: accordo anche sulla creazione di un fondo di investimento

Il dipartimento del Tesoro statunitense ha ufficializzato la firma dell'accordo con l'Ucraina sull'estrazione congiunta di minerali e sulla creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione del Paese. L'accordo, fa sapere Washington in un comunicato, è stato raggiunto "in riconoscimento del significativo sostegno finanziario e materiale che il popolo americano ha fornito per difendere l'Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia". "Questa cooperazione economica consente ai due Paesi di lavorare insieme per garantire che le nostre risorse, i nostri talenti e le nostre capacità condivise accelerino la ripresa economica dell'Ucraina", afferma il Tesoro Usa. Allo stesso tempo, il ministero delle Finanze chiarisce che le parti lavoreranno per "l'approvazione definitiva di come verrà gestito il programma e per sviluppare questa importante partnership". In precedenza era stato riferito che l'Ucraina era pronta a firmare solo un accordo quadro, mentre gli Stati Uniti avevano insistito per concludere altri due documenti collaterali contenenti dettagli tecnici. Secondo l'ex ministro dell'Economia dell'Ucraina, Tymofiy Milovanov, Kiev potrà firmare altri due documenti solo dopo la ratifica dell'accordo principale da parte del Parlamento. "Come ha affermato il presidente Donald Trump, gli Stati Uniti sono impegnati a contribuire a porre fine a questa guerra brutale e insensata", ha affermato il segretario al Tesoro Scott Bessent. "Questo accordo invia un chiaro segnale alla Russia: l'amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace che abbia al centro un'Ucraina libera, sovrana e prospera nel lungo termine". Bessent ha aggiunto che "nessuno Stato o individuo che abbia finanziato o fornito la macchina da guerra russa potrà trarre beneficio dalla ricostruzione dell'Ucraina".