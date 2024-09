Puff Daddy arrestato per abusi sessuali: “Predatore violento”

Roma, 17 settembre 2024 – Il rapper statunitense Puff Daddy è stato arrestato a seguito della presentazione di diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. Ad annunciarlo è stata la magistratura dello stato di New York. Sean Combs – questo il suo vero nome – è stato dipinto dalle sue presunte vittime come un predatore sessuale violento, che faceva uso di alcol e droghe per sovrastarle.

Il procuratore Damian Williams ha fatto sapere che i dettagli delle accuse avanzate saranno rivelati in mattinata. L’avvocato del rapper, Marc Agnifilo, si è detto “deluso dalla decisione dell'Ufficio del procuratore degli Stati Uniti di portare avanti quello che riteniamo essere un procedimento giudiziario ingiusto”.

Lo scorso luglio, Puff Daddy è già stato denunciato dalla pornoattrice Adria English per violenza sessuale. I simili esposti a suo carico sono nove, presentati a partire da novembre 2023. Tra di essi anche quello dell’ex compagna Cassie Ventura, che lo accusa di vere avuto un comportamento “violento" e "deviante" nei suoi confronti per un decennio.

Combs è al centro di gravi accuse di violenza e abusi sin dagli anni Novanta, ma non ha mai subito alcuna condanna importante.