Prime Video, ecco le serie tv di gennaio 2024

Roma, 4 gennaio 204 – Mentre continua la seconda stagione di 'Reacher' – che si concluderà il 19 gennaio – ecco iniziare l’anno con una novità assoluta, 'Marry my husband', un k-drama con l’aggiunta di nuovi episodi ogni lunedì e martedì del mese. La trama racconta la storia di una donna che è stata uccisa dopo aver assistito alla relazione del marito con la sua migliore amica e ritorna dieci anni prima, iniziando così la sua seconda vita. Dal 18 gennaio 2024 sarà disponibile 'No activity – Niente da segnalare', la versione italiana di un format della tv australiana. Sono protagonisti due criminali che attendono un carico importante, due poliziotti pronti per il blitz per fermarli, due operatrici della centrale di polizia pronte per far partire i rinforzi. E tutti sono in attesa di questo carico che sembra tardare ad arrivare. Il cast è composto da Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi nei panni dei poliziotti, Fabio Balsamo e Rocco Papaleo i criminali, Emanuela Fanelli e Carla Signoris le poliziotte della centrale. E poi non mancano numerose guest star: Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono. Si dovrà aspettare il 26 gennaio per poter finalmente gustare la nuova serie con protagonista Nicole Kidman. Parliamo di 'Expats', una miniserie suddivisa in sei episodi con i primi due condivisi il 26 gennaio e gli altri settimanalmente fino al 23 febbraio prossimo. Diretta da Lulu Wang la miniserie è basata sul romanzo omonimo scritto da Janice Y. K. Lee. Vi riportiamo la trama: ambientata a Hong Kong nel 2014 la serie racconta le storie di tre donne statunitensi Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo). Le loro vite si intrecceranno dopo una tragedia familiare. Al centro la natura del privilegio e quello che succede quando la separazione tra vittimismo e colpevolezza diventa sempre più labile. Nicole Kidman è anche produttrice della serie. In arrivo anche una serie animata per un pubblico adulto 'Hazbin Hotel'. Racconta la storia di Charlie Morningstar, la principessa dell'Inferno, e della sua missione di riabilitare i demoni come mezzo per ridurre pacificamente la sovrappopolazione nel regno. Charlie apre un hotel con la segreta speranza che tutti i suoi ospiti, dopo aver fatto il check-out, possano trasferirsi in Paradiso. La maggior parte dell'Inferno è a dir poco scettica, ma la devota compagna di Charlie, Vaggie, e il loro primo soggetto di prova, la star dei film per adulti Angel Dust, sono al suo fianco. Infine, ecco altri interessanti appuntamenti previsti per il mese di gennaio 2024. Saranno disponibili tutti gli episodi di 'I Cesaroni', dalla prima alla sesta stagione. Nel catalogo troveremo anche 'Naruto: Shippuden' con la terza stagione. E dal 31 gennaio ecco disponibile anche la settima stagione di 'Fairy Tail'.