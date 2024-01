Prime Video, gennaio 2024: ecco i film in catalogo

Roma. 4 gennaio 2024 – Ecco quali sono i film in arrivo su Prime Video a gennaio 2024. Partiamo da due titoli inediti italiani. A partire dal 3 gennaio, arriva la pellicola 'Bang Bank' dei Ditelo Voi. La trama racconta di una rapina finita male e di un rapinatore che fugge con due ostaggi, finché non incontra una donna che rivela l'impensabile. Una commedia interpretata da Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna e Fabio Cocifoglia. I Ditelo voi sono un trio comico napoletano nato nel 1995 e formato da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. Nel 2017 sono stati attori e registi del film “Gomorroide”, dopo aver incontrato il successo sul piccolo schermo grazie alla loro partecipazione a Made in Sud, su Rai 2.

Dal 10 gennaio, invece, ecco il secondo titolo italiano in arrivo: 'Dobbiamo stare vicini'. Il film, di Gianluca Mattei & Mario Sanzullo, vede protagonisti Francesco Paolantoni e Biagio Izzo nei panni di due vicini di casa che scoprono una misteriosa intercapedine tra i loro due appartamenti: a chi appartiene e, soprattutto, cosa nasconderà? Nel cast e nel caotico condominio c'è anche la partecipazione di Paolo Conticini. A partire, invece, dal 5 gennaio, sarà disponibile 'Il Nemico', interpretato da Saoirse Ronan e Paul Mescal: i due sono marito e moglie che coltivano un lontano pezzo di terra, quando un personaggio strano (Aaron Pierre) fa loro una proposta che potrebbe mettere a repentaglio il matrimonio e il loro stesso mondo. Dirige Garth Davis ed è tratto dal romanzo di Iain Reid. Su Prime Video, con l’uscita prevista per il 12 gennaio, potremo vedere anche 'Gioco di ruolo'. Racconta l’insolita vita di Emma (Kaley Cuoco) che vive in modo apparentemente sereno nel New Jersey, in compagnia di suo marito David (David Oyelowo) e dei suoi due figli. Tutti ignorano però che ha una doppia vita. Emma, infatti, è anche una sicaria. Una commedia thriller d'azione con Connie Nielsen e Bill Nighy. Inoltre, tra i titoli che vi segnaliamo per gennaio 2024, ci sono i 'Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo', disponibile dal 1° gennaio, il sequel del prequel di Cattivissimo Me. Dal 5 gennaio prosegue la saga horror con 'Insidious - La porta rossa', esordio alla regia di uno dei suoi protagonisti storici, Patrick Wilson. Inoltre, a partire dal 26 gennaio sarà finalmente in catalogo uno dei film più importanti e attesi del 2023 appena conclusosi: 'Killers of the Flower Moon' di Martin Scorsese, che riunisce in un solo lungometraggio due dei suoi attori preferiti, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Si tratta dell'adattamento cinematografico del saggio “Gli assassini della terra rossa” scritto da David Grann, a sua volta tratto da fatti realmente accaduti. Infine, in arrivo anche 'Supercool - Strafigo per un giorno' (dal 19 gennaio), film del 2021 interpretato da Jake Short, Volevo un figlio maschio (con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua) uscito pochi mesi fa, nel 2023, e L'ultima volta che siamo stati bambini, l’esordio alla regia di Claudio Bisio, interpretato da Marianna Fontana e Federico Cesari. Non si tratta di una novità ma di un grande classico finalmente disponibile su Prime Video: dal 1 gennaio potrete (ri)vedere anche 'Harry, ti presento Sally'.