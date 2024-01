Le serie tv in arrivo su Netflix a gennaio 2024

Il nuovo anno appena iniziato prende il via con il botto su Netflix: la nota piattaforma di streaming ha infatti in programma per i suoi iscritti una serie di nuovi imperdibili contenuti che saranno molto presto caricati online a disposizione di chiunque voglia godersi un po’ di sano binge watching. Vediamo dunque insieme quali sono le serie che saranno aggiunte su Netflix a gennaio 2024 e le loro relative trame.

Un inganno di troppo - Dal 1° gennaio

La protagonista Maya Stern (interpretata da Michelle Keegan) sta disperatamente cercando di superare l'atroce omicidio del marito Joe (Richard Armitage). Tuttavia, quando decide di installare un baby monitor per monitorare sua figlia, rimane sbalordita nell'osservare un uomo in casa che riconosce immediatamente: si tratta infatti proprio del marito che credeva fosse scomparso… Nel frattempo, nel corso delle indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova a confrontarsi con i suoi segreti e fantasmi personali.

In parallelo, i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della loro madre avvenuta alcuni mesi prima. E se tra i due casi ci fosse una connessione?

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto - Dal 1° gennaio

Conosciamo dei gemelli monozigoti che si impegnano per cambiare la loro dieta e il loro stile di vita per un totale di otto settimane, partecipando ad un esperimento scientifico unico, pensato per esplorare l'impatto che alcuni cibi possono avere sul nostro organismo.

The Brothers Sun - Dal 4 gennaio

Dopo che il leader di una potentissima triade taiwanese viene assassinato da un misterioso omicida, Charles "Chairleg" Sun (interpretato da Justin Chien), suo figlio maggiore e noto killer, decide di recarsi a Los Angeles. L'obiettivo è proteggere sua madre Eileen (Michelle Yeoh) e il fratello minore Bruce (Sam Song Li), che fino a quel momento era stato tenuto all'oscuro della verità sulla loro famiglia.

Charles, Bruce e la loro madre devono affrontare la necessità di guarire le ferite provocate dalla loro separazione, tutto questo mentre per le strade della città scoppia un feroce conflitto tra alcune fra le più pericolose organizzazioni criminali di Taipei.

Trust: riuscirai a fidarti? - Dal 10 gennaio

Undici individui sconosciuti si trovano di fronte a un'opportunità a dir poco eccezionale: potranno ricevere 250.000 dollari, ma dovranno distribuirli equamente. Saranno inclini ad accettare la loro quota o faranno di tutto per escludersi a vicenda, tentati dalla prospettiva di trattenere una maggiore somma per sé stessi? In ‘Trust’ si approfondisce il modo in cui l'avidità e la diffidenza sono in grado di minare persino le relazioni più solide.

Ragazzo divora universo - Dall’11 gennaio

Un'avvincente saga ambientata a Brisbane negli anni '80: in ‘Ragazzo divora universo’ magia e innocenza della giovinezza si intrecciano con la cruda realtà del mondo degli adulti.

Al centro della storia troviamo un padre scomparso, un fratello che non parla e una madre che sta cercando di lasciarsi alle spalle la tossicodipendenza, oltre ad un padrino coinvolto nel traffico di eroina e un noto criminale che si occupa della custodia degli stupefacenti.

La serie è ispirata dall'epico romanzo australiano di Trent Dalton ed esplora la storia di un giovane che attraversa il percorso verso l'età adulta, in cui la distinzione tra bene e male si confonde e la vita quotidiana si trasforma in un'avventura straordinaria.

L’amore è cieco Svezia - Dal 12 gennaio

Dieci episodi nel corso dei quali conosceremo alcuni single che aspirano a essere amati per ciò che sono veramente e che scelgono di convolare a nozze con perfetti sconosciuti. Come andrà a finire?

Skam Italia - Dal 18 gennaio

Al centro di questa nuova stagione ci saranno le vicende di Asia (interpretata da Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, tuttavia, ad affrontare alcune importanti sfide, soprattutto con sé stessa e con le sue fragilità. Ad aiutarla in questo percorso ci saranno le sue amiche storiche, le Rebelde; determinante sarà inoltre per lei l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma).

Kübra - Dal 18 gennaio

Gökhan cerca di fare ordine nella propria vita per poter finalmente sposare la donna che ama. La sua esistenza è però sconvolta quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Giorno dopo giorno il protagonista si rende conto del vero significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato scoprendo poi la reale identità del misterioso Kübra.

L’amore nello spettro - Dal 19 gennaio

‘L'amore nello spettro’ è un docureality interessante ed empatico (premiato tra l’altro con un Emmy) che segue un gruppo di individui nello spettro autistico alle prese con appuntamenti e relazioni sentimentali.

Eredità sepolta - Dal 19 gennaio

Dopo la morte di uno zio sconosciuto, una donna eredita un intero cimitero e si ritrova costretta ad affrontare una serie di omicidi e di oscuri e inquietanti segreti.

Love Deadline: L’amore non aspetta - Dal 23 gennaio

Un reality show dove un gruppo di single in cerca dell'anima gemella parte per destinazioni incantevoli, dall’idilliaca Okinawa alla suggestiva Kyoto: il sogno di tutti è di cambiare finalmente vita al fianco di una persona in grado di fare battere loro il cuore.

Griselda - Dal 25 gennaio

Una sorta di ‘Narcos’ ma al femminile. La serie, tra l’altro, è stata creata proprio dallo showrunner di ’Narcos’ e ‘Narcos: Messico’ Eric Newman e diretta nei suoi sei episodi dal regista Andrés Baiz.

Al centro del serial c’è la furba e ambiziosa Griselda Blanco (interpretata da Sofia Vergara) una donna potentissima che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di ferocia e fascino, guadagnandosi in questo modo il soprannome di "Madrina".

Baby Bandito - Dal 31 gennaio

Tutto cambia per Kevin quando il ragazzo perde la testa per Génesis, una giovane appartenente ad una ricca famiglia. Determinato a giocarsi tutto per amore della donna, l'appassionato skater sviluppa un piano geniale: vuole infatti rubare un progetto ad un pericoloso gruppo di criminali noti come "i Tagliatori", cercando di sottrarre milioni di dollari che lo renderebbero in questo modo il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis si troveranno così coinvolti in una fuga all’ultimo respiro, braccati da ogni parte. La serie è liberamente ispirata alla “rapina del secolo” avvenuta in Cile nel 2014.