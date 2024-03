Prime Video: tutte le serie in uscita a marzo 2024

Roma, 4 marzo 2024 – Sarà un mese particolarmente ricco a livello di uscite seriali su Prime Video, con tre prodotti un po’ per tutti i gusti: vediamoli insieme, più nel dettaglio.

Antonia (dal 4 marzo)

Antonia è molto giovane ma nonostante ciò sceglie di abbandonare la sua famiglia trasferendosi a Roma per lasciarsi alle spalle i problemi che l’hanno tormentata per tutta la vita. Nella Capitale la donna sembra aver finalmente trovato il suo posto nel mondo, ma la situazione precipita dopo il suo 33° compleanno, quando finisce per litigare con tutti venendo persino licenziata. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, Antonia scopre di essere affetta da endometriosi cronica, una rivelazione che cambierà profondamente la sua vita. Nel corso di un totale di 6 episodi gli spettatori seguiranno dunque il suo percorso di psicoterapia alla (ri)scoperta di sé stessa, dei suoi punti di forza ma anche delle sue fragilità. La serie (del genere dramedy, a metà tra il dramma e la comicità) è stata Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione di Valerio Mastandrea, che è tra l’altro anche co-protagonista insieme alla collega Chiara Martegiani. Il cast include inoltre Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

Invincible - 2° stagione (dal 14 marzo)

C’è grande attesa da parte dei fan dell’omonimo fumetto scritto e sceneggiato da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley per questa seconda stagione di 'Invincible', incentrata ancora una volta sulle avventure del diciottenne Mark Grayson, un ragazzo apparentemente normale il cui padre è in realtà il più potente supereroe di sempre. Dopo essere stato tradito da Nolan, Mark (che ora è profondamente ferito) cerca di rifarsi una vita consapevole di dover affrontare una sfida apparentemente insormontabile: il giovane teme infatti di diventare come suo padre.

The Baxters (dal 28 marzo)

La serie è liberamente ispirata ai libri bestseller firmati da Karen Kingsbury. The Baxters è il classico drama famigliare che segue la quotidianità di Elizabeth (interpretata da Roma Downey), e John Baxter (Ted McGinley) e dei loro cinque figli ormai adulti. Questa prima stagione in modo particolare si focalizzerà sul personaggio di Kari Baxter, rimasta sotto shock dopo aver scoperto che il marito Tim, stimato professore universitario, ha avuto una relazione extraconiugale con uno dei suoi studenti. Anche con il supporto della famiglia, la fragile Kari dovrà capire se sarà effettivamente possibile salvare il suo matrimonio, o se sia tutto ormai destinato a saltare all’aria.