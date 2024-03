Prime Video: tutti i film in uscita a marzo 2024

Roma, 4 marzo 2024 – Quali saranno i film disponibili su Prime Video nel mese di marzo 2024? A questo interrogativo proveremo a rispondere segnalandovi le novità e gli arrivi previsti nelle prossime settimane. Queste pellicole si aggiungono al catalogo già presente nella piattaforma streaming di intrattenimento. Dal 7 marzo 2024 uscirà, in tutto il mondo, Ricky Stanicky, film vietato ai minori che segna l’atteso ritorno di ritorno alla commedia del regista Peter Farrelly. Nel suo curriculum troviamo titoli cult come Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo! Il film parte da tre amici d'infanzia che, per uscire da un guaio, inventano un amico immaginario a cui dare la colpa della loro malefatta, appunto Ricky Stanicky. Passano gli anni e i tre, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler), continuano ad usare questa persona inesistente come alibi nella loro vita quotidiana. Messi alle strette, sono costretti ad assumere un attore fallito imitatore di celebrità, “Rock Hard” Rod (John Cena), per fargli recitare questo ruolo. Ma la realtà non è così semplice da gestire e i tre si pentiranno di quanto fatto per anni… Dal 21 marzo, invece, sarà disponibile un altro film originale, Road House. Si tratta di una nuova versione del film cult anni ‘80. Protagonista è un ex combattente UFC (Jake Gyllenhaal) che accetta un lavoro come buttafuori in una malandata e rude roadhouse nelle Florida Keys. E scopre segreti in quello che sembrava un paradiso tropicale. Nel cast del film, oltre a Gyllenhaal troviamo anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams e Joaquim de Almeida. In italiano, la pellicola originale si intitolava “Il duro del Road House” ed era interpretato dal compianto Patrick Swayze. Uscì nel 1989, ebbe anche un sequel molti anni dopo, nel 2006, Road house - Agente antidroga (Road House 2: Last Call), passato inosservato. Fino alla nuova linfa con il remake 2024 interpretato da Jake Gyllenhaal.

A marzo 2024 arrivano anche Ferrari e Santocielo

Oltre a queste due pellicole originali che faranno il loro esordio in esclusiva su Prime Video, saranno disponibili altri film che troveranno casa nel servizio streaming a pagamento. Vi segnaliamo l’arrivo di The Equalizer 3, Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario (dal 1 marzo 2024), Ci sei Dio? Sono io, Margaret (con Rachel McAdams dal 2 marzo), Nope (scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele) e Watcher (dal 10 marzo). Dal 15 marzo sbarcherà Ferrari con Penelope Cruz e Adam Driver, presentato in concorso all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 31 agosto 2023. Dal 23 marzo arriva anche Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile con protagonisti Archie Madekwe e Orlando Bloom. Infine vi segnaliamo dal 29 marzo la commedia Santocielo che sarà finalmente disponibile in streaming, interpretata da Ficarra e Picone con la regia di Francesco Amato. Il film ha ottenuto commenti positivi da parte della critica e anche il pubblico ha premiato la pellicola con un risultato al botteghino soddisfacente. In meno di due mesi ha incassato più di 5 milioni e mezzo di euro.