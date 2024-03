Netflix: tutti i film in uscita a marzo 2024

Roma, 4 marzo 2024 – Anche per marzo 2024, Netflix ha in serbo diversi titoli per il grande pubblico, pronto a gustarsi anche novità cinematografiche oltre alle serie tv rinnovate e inedite. Scopriamo insieme quali pellicole potremo vedere nelle prossime settimane.

Marzo 2024 si apre con la fantascienza di Spaceman e il fantasy di Damsel

Presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino a febbraio, dal 1 marzo è disponibile Spaceman, film che vede protagonista Adam Sandler. Negli Stati Uniti è stato indicato come vietato ai minori di 17 anni mentre su Netflix è consigliato ai maggiori di 13 anni. La storia racconta le avventure di Jakub Procházka, astrofisico, rimasto orfano quando era bambino e cresciuto dai nonni nelle campagne della Repubblica Ceca. Proprio lui viene scelto come primo astronauta della sua nazione per una missione di circa otto mesi nei pressi di Venere. Un giorno scopre, all’interno della navicella, un ragno alieno gigante, Hanuš. Con lui ripercorre il suo passato, si interroga su scelte effettuate e sulla sua infanzia, dalla morte dei genitori alla sua vita insieme a nonni. E si riscopre pronto a interrogarsi sulla sua stessa esistenza… Disponibile dall’8 marzo Damsel con Millie Bobby Brown nei panni della principessa Elodie, promessa sposa del principe Henry. Scoprirà che il matrimonio, in realtà, è un inganno e una trappola nella quale lei dovrà essere sacrificata a un drago, a causa di un debito da parte dei suoi genitori. A quel punto, per la ragazza l’unico scopo diventa quello di salvare la sua stessa vita. Il film era inizialmente previsto per ottobre 2023 ma è stato posticipato di mesi, fino all’uscita ufficiale prevista per l’8 marzo 2024. Accanto a lei, nel film, Angela Bassett. Arriva il 15 marzo il film con protagonista Lindsay Lohan. Parliamo di Irish Wish, Un solo desiderio. L’attrice interpreta Maddie, una ragazza che accetta di fare da damigella d’onore alla sua migliore amica per il matrimonio previsto in Irlanda. C’è solo un problema: il futuro marito della sua amica è l’amore della sua vita. Mentre si trova pronta a festeggiare le nozze, esprime un desiderio: trovare il vero amore. Come risultato, la mattina dopo si trova nei panni della sposa. E scoprirà molte cose, anche – soprattutto, forse – su se stessa.

Diritti civili e umani nelle pellicole “Shirley” e “The Beautiful Game”

Shirley, In corsa per la Casa Bianca sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 marzo 2024. L’attrice Regina King interpreta il personaggio realmente esistito di Shirley Chisholm, la prima deputata nera americana. La pellicola racconterà la sua audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972. Accanto a lei troviamo nel cast anche Lucas Hedges (Robert Gottlieb), Dorian Missick (Ron Dellums) e Michael Cherrie (Conrad). Anche in questo caso il film era previsto per il 2023 ma ha subito un rinvio fino al mese di marzo. Chiudiamo le segnalazioni con The Beautiful Game. Il film, in uscita il 29 marzo 2024, racconta la storia di una squadra di calciatori inglesi senzatetto. Tra loro è presente anche il talentuoso ma problematico attaccante Vinny. A fare da mentore e seguirli nel loro percorso è l’allenatore Mal. La missione finale è quella di riuscire a partecipare al torneo annuale di calcio globale, la Homeless World Cup, a Roma. Nel cast è presente anche Valeria Golino.