Netflix: quali serie sono in arrivo a marzo 2024?

Sarà un marzo particolarmente ricco di contenuti su Netflix: la nota piattaforma di streaming ha infatti in serbo per i suoi abbonati una lunga lista di prodotti seriali di tutto rispetto. Vediamo dunque insieme quali sono le uscite più attese del mese.

Date da mangiare a Phil - 7° stagione (dal 1° marzo)

La settima stagione della serie culinaria presenta un totale di otto episodi nel corso dei quali seguiremo il presentatore Phil in giro per alcune città sparse per i quattro angoli del globo alla ricerca del cibo più delizioso in circolazione.

Furies (dal 1° marzo)

La serie francese segue le avventure di Lyna, una giovane donna con tanta voglia di vendetta per la morte del padre. La protagonista si trova suo malgrado coinvolta nella rete dalla Furia, la giustiziera della malavita parigina. Anche se vorrebbe a tutti i costi resistere al richiamo del destino, la donna scoprirà presto che fuggire dalla sorte che le è stata assegnata non sarà una passeggiata.

Hot Wheels - Inizia la sfida (Dal 4° marzo)

Un prodotto adatto ai più piccoli: ispirata ai giocattoli più venduti al mondo, ‘Hot Wheels: inizia la sfida’ è una serie ad alto tasso di adrenalina che segue le imprese di una nuova generazione di piloti impegnati in una serie di sfide spericolate sulla pista da corsa.

The Program (dal 5 marzo)

Questa sconvolgente miniserie racconta ciò che accadeva all’interno della Academy Ivy Ridge, che si poneva come punto di riferimento per il recupero di adolescenti in difficoltà ma che in realtà si è macchiata di terribili abusi fisici e psichici sui suoi ospiti, costretti a seguire un programma imbastito da quella che era in realtà una vera e propria setta.

Full swing - 2° stagione (dal 6 marzo)

Questa seconda stagione del format segue da vicino un gruppo piuttosto eterogeneo di golfisti professionisti, con un mix di volti nuovi e già amati, impegnati nel lungo e complesso PGA Tour

Superesex (dal 6 marzo)

Alessandro Borghi veste i panni della celeberrima star dell’hard Rocco Siffredi, diretto da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Il serial racconta la vita dell’attore a luci rosse, seguendo le sue vicende personali dalla piccola città di Ortona, in Abruzzo, fino alla consacrazione nello stardom dei film per adulti.

Ara San Juan (dal 7 marzo)

Il 15 novembre 2017 il sottomarino della marina argentina ARA San Juan è improvvisamente sparito dai radar con a bordo un equipaggio composto da 44 persone. Cosa è successo davvero?

The Gentleman (dal 7 marzo)

Al centro della serie troviamo il personaggio di Eddie Horniman (interpretato da Theo James), che dopo aver ereditato inaspettatamente i terreni di proprietà del padre scopre che fanno parte di un gigantesco impero della cannabis. L’uomo si troverà così a dover affrontare una serie di loschi individui appartenenti alla mala britannica che cercheranno di fare di tutto per conquistarsi una fetta del relativo giro d'affari. Inizialmente l’uomo prova a combatterli, ma poi Horniman si rende conto che, dopo tutto, quel mondo al limite della legge non gli dispiace più di tanto.

Young Royals (dall’11 marzo)

Il principe Wilhelm (interpretato da Edvin Ryding) ha finalmente la possibilità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali; tuttavia, quando diventa all’improvviso il prossimo erede al trono si trova costretto a scegliere tra amore e dovere. Un bel dilemma!

Turning Point (dal 12 marzo)

Un’emozionante docuserie diretta da ta Brian Knappenberger che accompagna lo spettatore in un affascinante e al contempo inquietante viaggio nella Guerra Fredda, partendo dallo sviluppo della bomba atomica e alla proliferazione delle armi nucleari e finendo per narrare le ultime tensioni generate a livello internazionale della Russia di Vladimir Putin.

Bandidos (dal 13 marzo)

La storia è quella di un bizzarro truffatore che decide di assoldare una banda di abili malfattori per trovare il tesoro dell'ultimo re serpente sulla Riviera Maya, in Messico.

Girls5Eva - La rivincita delle pop star (dal 14 marzo)

I membri della girlband Girls5eva (Dawn, Wickie, Summer e Gloria) si sono finalmente riunite e hanno registrato il nuovo album ‘Returnity’: è dunque giunto il momento di organizzare una tournée. Ma le ragazze sono senza un manager e praticamente abbandonate a loro stesse: le protagoniste decidono così di imbarcarsi in un viaggio on the road per presentare la loro musica, con la speranza di poter tornare sulla cresta dell’onda come un tempo.

Chicken Nugget (dal 15 marzo)

In questa surreale serie coreana vediamo una donna trasformarsi in un Dakgangjeong (nugget di pollo agrodolce) dopo essere entrata in un misterioso macchinario: sarà soltanto l’inizio di una catena di eventi davvero imprevedibili.

Mano de hierro (dal 15 marzo)

Joaquin Manchado, proprietario del terminal principale del porto di Barcellona, è ben consapevole del fatto che si tratti di una delle principali porte d'ingresso della cocaina in Europa: tutti i carichi illegali passano sotto ai suoi occhi. Ad un certo punto un incidente imprevisto e la scomparsa di un quantitativo importante di droga scatenano una guerra spietata, segnata da vendette e spietati omicidi.

Il caso Outreau - un incubo francese (dal 15 marzo)

Miniserie francese incentrata su una delle più grandi tragedie giudiziarie della storia francese: al centro c’è il lavoro del giovane giudice Burgaud, incaricato di portare a termine un'inchiesta sulle gravi accuse di pedofilia all'interno di una famiglia.

Physical: Da 1 a 100 - 2° stagione

Cento concorrenti in condizioni fisiche perfette partecipano ad una serie di sfide estenuanti per poter conquistare il ricco montepremi finale.

Siempre reinas - 2° stagione (dal 19 marzo)

Dopo il trionfo del brano ‘No me importa’ e un duro scontro tra Laura e Lucía, le regine tornano all'attacco, ma stavolta sono solo Lorena e Lucía ad affrontare la nuova sfida. Per riuscire nell'impresa dovranno convincere altre regine a unirsi al gruppo.

Il problema dei 3 corpi (dal 21 marzo)

Un team di scienziati dovrà unire le forze con un detective anticonformista per cercare di affrontare la più grande minaccia che l’umanità abbia mai conosciuto.

Buying Beverly Hills - 2° stagione (dal 22 marzo)

Torna l’appuntamento con la soap sul mondo immobiliare di lusso che segue le avventure dei membri della The Agency di Mauricio Umansky (tra cui le sue figlie Farrah, Alexia e Sophia) alla ricerca delle ville più esclusive della città degli angeli.

Satu (dal 27 marzo)

Un gruppo di giovani e affermati imprenditori che non hanno avuto particolare fortuna con le loro startup vanno alla ricerca di altre opportunità, cercando di sviluppare la loro attività nel rebranding di uno sconosciuto tempio buddista.

Testament - La storia di Mosè (dal 27 marzo)

La Storia di Mosè è una epica serie in tre episodi che esplora la vita di Mosè e la sua ascesa da reietto e assassino a profeta e liberatore degli Ebrei. Dalle rive del Nilo al Monte Sinai al Mar Rosso, Testament intreccia senza soluzione di continuità una coinvolgente docu-dramma e interviste ad esperti, narrando la ricerca intensamente personale di una vera redenzione da parte di Mosè.

Is it cake – 3° stagione (Dal 29 marzo)

Un nuovo gruppo di pasticceri esperti dell’arte culinaria crea torte ultra realistiche per incassare un cospicuo premio finale in denaro. Il bello del gioco sarà come sempre cercare di indovinare se le loro creazioni sono reali o meno.