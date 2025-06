Piccola, eppur grande. A Lucignana torna il festival ’Little Lucy’

Cresce l’attesa per la quinta edizione di ’Little Lucy, un festival letterario piccolo così’ che animerà il borgo di Lucignana – siamo nel comune di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca – e la sua ’Libreria Sopra la Penna’, da questa domenica e fino al 13 settembre, con incontri, dialoghi e workshop residenziali.

A cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando (in foto Borghesi, a lato, la presentazione), organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo, questa edizione del Festival presenta 15 appuntamenti con scrittrici e scrittori, due workshop, la classica salita all’eremo di Sant’Ansano e due riconoscimenti: il Premio internazionale Scrivere sull’orizzonte della collina e il Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera. Un’edizione speciale, questa, negli ottant’anni della Liberazione, dedicata alla ricerca e al potere della Felicità, che vedrà tra gli ospiti Roberto Andò, Paolo Di Paolo, Marcello Fois, Dario Franceschini, Romana Petri, Sandra Petrignani, Nadia Terranova, Nicoletta Verna.

Torna, poi, Laura Imai Messina con un workshop sulla felicità e l’ascesa all’Eremo, dove si apriranno le lettere inviate agli indirizzi perduti e spedite durante l’estate all’indirizzo ’Libreria sopra la Penna, 55025 Lucignana’. Il Festival assegnerà a Dacia Maraini la seconda edizione del Premio internazionale ’Scrivere sull’orizzonte della collina’ e a Marco Martella il ’Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera’.

Questi gli appuntamenti previsti per questo mese: si inizia domenica 8 giugno, alle 18, con Roberto Andò, autore per La nave di Teseo di ’Il coccodrillo di Palermo’. Dopo il saluto iniziale di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, il regista e scrittore palermitano converserà con la giornalista Chiara Dino, mentre Giulia Andò si occuperà delle letture tratte dal libro. Il 14 giugno alle 18 incontro con Laura Pezzino, autrice di ’A New York con Patti Smith’ (Giulio Perrone Editore), che con Tina Guiducci proporrà un ritratto della cantante e poetessa simbolo maudite del rock degli anni Settanta.

Domenica 22 giugno, sempre alle 18, Dario Franceschini sarà il terzo ospite della rassegna letteraria con il suo romanzo ’Aqua e tera’ (La nave di Teseo), storia d’amore fra due ragazze ambientata negli anni del primo fascismo, di cui parlerà con Cristina Sanna Passino. L’ultimo appuntamento di giugno è previsto per sabato 28, quando si terrà l’incontro con Marco Martella, scrittore, storico dei giardini, attualmente responsabile della valorizzazione del verde storico del Département des Hauts-de-Seine, vincitore della seconda edizione del Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera, che sarà intervistato da Lara Ricci e Margherita Loy.

Gli incontri del Festival sono a ingresso libero, ma con prenotazione al numero 331.7583949. Per partecipare al workshop di Laura Imai Messina scrivere a [email protected] e per il laboratorio dei bambini con Ylenia Bravo scrivere al 331.7583949. La Libreria Sopra La Penna di Lucignana è aperta dal giovedì alla domenica, la mattina con l’orario 10-13 e il pomeriggio 16-19.

Per tutte le informazioni e per consultare il programma della rassegna si può visitare il sito Internet libreriasopralapenna.it