Questione di priorità

La pressione di diventare ricchi



Recita l'adagio: "I soldi non fanno la felicità". Ma al di là del valore consolatorio,. La dinamica alla base di questo fenomeno psicologico, meno ovvia di quanto si possa pensare, è stata approfondita in uno studio pubblicato sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin, condotto da un team di ricercatori della University at Buffalo, della Harvard Business School e di altri istituti.Il problema nasce quando una persona. "Sentire la pressione di raggiungere determinati traguardi finanziari significa che siamo spinti a lavorare anche a costo di rinunciare al tempo dedicato ai nostri cari", spiega Deborah Ward , una delle autrici dello studio; "È proprioche viene associata con il senso di solitudine e di disconnessione".Quali che siano gli obiettivi lavorativi che ci poniamo e gli ostacoli che comportano, perè fondamentale preservare il rapporto con le altre persone.Non sono banalmente la ricchezza in sé o il desiderio di guadagnare denaro i fattori che determinano l'infelicità. Come anticipato, la questione nodale è l'associazione del proprio valore e della propria identità come persona al successo economico, per cui, meno guadagniamo meno ci sentiamo utili e realizzati.La correlazione è emersa incrociando i dati di cinque studi su 2500 partecipanti. "I risultati che abbiamo ottenuto costituiscono una prova ulteriore che le persone che basano la propria autostima sui soldiper raggiungere il successo economico, e da questa dipende la qualità delle loro relazioni con gli altri", conclude Ward.Al tempo stesso la ricercatrice chiarisce che lo studio non dà una risposta definitiva alla questione: serviranno altre ricerche perche legano il valore che attribuiamo ai soldi e le variabili della vita sociale. Ma a quanto pare la pressione verso l'affermazione economica gioca un ruolo fondamentale.