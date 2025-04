Pedro Pascal contro J.K. Rowling:: "È odiosa, dobbiamo boicottarla"

"Odiosa perdente": così Pedro Pascal, il divo cileno naturalizzato statunitense, 50 anni, protagonista della serie tv The Last of Us nonché Mister Fantastic nell’atteso kolossal I Fantastici Quattro - Gli inizi in uscita a luglio, ha definito la scrittrice J.K. Rowling. Dopo aver indossato la t-shit con la scritta “Protect the Dolls“ a sostegno della comunità transgender all’anteprima londinese del film Marvel Thunderbolts, lo scorso 22 aprile, Pascal ha attaccato pubblicamente la Rowling rispondendo via social al video dello scrittore e attivista Tariq Ra’ouf che su Instagram ha invitato al boicottaggio di tutto ciò che è legato alla creatrice di Harry Potter. Pascal è un aperto sostenitore dei diritti Lgbtq+, e sul red carpet appare spesso accompagnato dalla sorella transgender Lux (con lui nella foto). Rowling è tornata al centro delle polemiche per aver esultato – in quanto tra le prime sostenitrici – alla decisione dello scorso 16 aprile della Corte Suprema del Regno Unito che ha sancito che le donne trans non sono considerate donne ai sensi della legge britannica sull’uguaglianza.