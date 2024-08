Patch e maschere al collagene solubile, cosa sono e come funzionano

Sui social continuano a spuntare tante nuove idee per integrare e arricchire la propria beauty routine. In tempi recenti, a catturare l'attenzione di molti gruppi di esperti e appassionati del settore sono state le maschere idrosolubili al collagene: una volta applicate sul viso, scompaiono magicamente in pochi minuti. Realizzate con un materiale particolare, infatti, queste maschere si sciolgono a contatto con l’acqua, permettendo alla pelle di assorbire completamente i loro benefici. Sono perfette per chi cerca un effetto botox immediato.

Origini coreane

Direttamente dalla Corea e già popolari sul web, le maschere idrosolubili al collagene si presentano sotto forma di patch sagomati che si adattano a diverse parti del viso, sfruttando la tecnologia della nanofibra idrosolubile. A contatto con la pelle umida, cioè, si dissolvono completamente, permettendo così al collagene di essere assorbito e agire a livello cutaneo.

Per utilizzarle, basta applicarle sul viso umido, spruzzare un po’ d’acqua e attendere qualche istante. Il risultato è sorprendente: la pelle, inizialmente un po' appiccicosa, viene in realtà profondamente nutrita e idratata. Il collagene aiuta a ringiovanire l’epidermide, rendendola più elastica e soda. Oltre all’effetto anti-age, queste maschere promettono un effetto botox visibile già dalla prima applicazione.

Tipologie

Alcune delle più popolari maschere al collagene solubile si presentano in fogli sottilissimi, facilmente divisibili in patch per fronte e guance. La loro formulazione idratante combatte la disidratazione, rassoda la pelle, illumina e riduce le rughe più sottili.

In dotazione, nella confezione, può essere incluso uno spray che va vaporizzato sulla pelle del viso, una volta applicata la maschera. Sfruttando lo stesso principio, sono stati realizzati anche alcuni patch per il contorno occhi, che contrastano le borse e riducono i segni della stanchezza e del tempo. Applicati sulla pelle asciutta e vaporizzati con l’apposito spray alla vitamina C, proteggono dai danni dei radicali liberi e rendono la pelle più giovane ed elastica grazie al collagene.

Altri componenti

Oltre al collagene, le maschere di tessuto coreane idrosolubili possono contenere una vasta gamma di ingredienti attivi. Ciascuno di essi risponde a specifiche esigenze della pelle. Alcuni dei componenti più comuni includono acido ialuronico, che idrata intensamente la pelle e riduce la comparsa di rughe, ceramidi, che rafforzano la barriera cutanea e proteggono le cellule dagli agenti esterni, vitamine come la C e la E, dalle proprietà antiossidanti e illuminanti, carbone attivo, con effetto detox e purificante, allantoina che lenisce eventuali rossori e irritazioni, peptidi che stimolano la produzione di collagene, estratti di erbe, piante e frutti, come il tè verde, l'aloe vera, la centella asiatica, il ginseng, il melograno con caratteristiche antiossidanti, calmanti e rigeneranti, alfa-idrossiacidi delicatamente esfolianti per migliorare la grana della pelle.

Errori da Evitare

Per ottenere il massimo beneficio dalle maschere al collagene solubile, è importante evitare alcuni errori comuni. Prima di tutto, bisogna dunque leggere attentamente e seguire le istruzioni fornite dal produttore per ottenere i migliori risultati.

La pelle, poi, va preparata adeguatamente facendo un’accurata detersione del viso. Prima di applicare i patch sagomati imbevuti di collagene, l’epidermide deve essere leggermente umida in modo tale da favorire la dissoluzione della maschera e l'assorbimento dei principi attivi. A tal fine va spruzzata una quantità moderata di acqua, sufficiente a far sciogliere la maschera, senza eccessi. Subito dopo conviene mettere una crema idratante per rafforzare l'idratazione e prolungare i benefici del trattamento, procedendo successivamente all’eventuale make-up. Le maschere e i patch al collagene solubile andrebbero usati costantemente, almeno una o due volte alla settimana, a seconda delle indicazioni del prodotto e delle necessità della propria pelle.