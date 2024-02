Paramount+, i film e le serie da vedere a febbraio

A seguire una panoramica dei principali film e serie su Paramount+ a febbraio tra thriller, animazione, avventura, storia e docu-serie musicali. ‘A Bloody Lucky Day’ Serie già uscita il 1° febbraio. Dieci episodi. Incontriamo Oh Taek, tassista che di solito non brilla per fortuna e che stranamente sembra baciato dalla Dea Bendata quando accetta di accompagnare un uomo misterioso in una città lontana pattuendo un compenso stratosferico. Ma il passeggero, strada facendo, getta la maschera e si rivela un serial killer… ‘L’apprendista della tigre’ Film animato uscito il 3 febbraio. È tratto dall’omonima serie di libri per l’infanzia scritti da Laurence Yep. Tom Lee è un adolescente cinese-americano che scopre di far parte di una lunga stirpe di protettori magici, chiamati Guardiani. Tom inizia ad allenarsi per affrontare Loo, che vuole usare i suoi poteri per distruggere l'umanità. Lo allena Hu, una tigre. ‘Halo – stagione 2’ In uscita l’8 febbraio. Halo è la chiave che cerca di trovare Master Chief John-117 per salvare l’umanità, altrimenti destinata a estinguersi. John si lancia in un viaggio nello spazio disposto a perdere tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. ‘Dora: diciamo Hello all’avventura!’ Disponibile dal 9 febbraio. Dora, celebre esploratrice dell’omonima serie animata, e i suoi amici ci conducono in una delle loro imprese nella foresta. ‘Comandante’ In uscita il 13 febbraio. È il film che ha inaugurato l’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, concorrendo al Leone d’Oro. La regia è di Edoardo De Angelis. Il protagonista è Pierfrancesco Favino che interpreta Comandante Salvatore Todaro, alla guida del sommergibile Cappellini della Regia Marina durante il secondo conflitto mondiale. ‘The Family Stallone’ Disponibile dal 22 febbraio. Sylvester Stallone e è sposato con Jennifer Flavin. Hanno tre figlie: Sophia, Sistine e Scarlet. Dopo vari decenni passati a Los Angeles, i cinque se ne vanno da Hollywood. Sophia e Sistine si dirigono a New York City, Scarlet è al college a Miami, con un nuovo amore. Sly e Jen piantano le tende a Palm Beach. Ma un viaggio in Italia diventa un’occasione per riunire tutta la famiglia. ‘Good Burger 2’ C’è anche questo titolo su Paramount+ a febbraio, disponibile dal 16.02. Nel sequel troviamo Dexter e Ed impegnati al fast-food Good Burger con un nuovo team di dipendenti molto simpatici. Su Paramount+ a febbraio escono anche: - i nuovi episodi del documentario musicale ‘Behind the Music’, in particolare dal 7 febbraio è disponibile ‘Behind the Music – Bob Marley’. Il biopic sarà trasmesso anche su MTV il 7.02 e il 21.02 alle ore 19; su MTV Music il 7.02 alle 23 e il 21 febbraio a mezzanotte; - un’altra docu-serie musicale, ‘Willie Nelson & Family’, dal 13 febbraio; - ‘As We Speak: rap music on Trial’, sulla strumentalizzazione dei brani rap nel sistema giudiziario americano (dal 28 febbraio).