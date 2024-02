Prime Video, le serie tv da vedere a febbraio

A febbraio, sul fronte delle serie tv Prime Video, tornano grandi titoli di successo, con nuove stagioni, soprattutto nell’animazione – è il caso di ‘Naruto Shippuden’, ‘Dragon Ball’ e ‘Fairy Tail’, per esempio – ma debuttano anche attese novità quali ‘Mr. & Mr. Smith’, ‘Il secondo ospedale migliore della galassia’ e ‘La Regina Rossa’. Uscirà anche ‘LOL Talent Show’, quarta stagione dello show. ‘Naruto Shippuden - stagione 4’ Già disponibile tra le serie tv Prime Video dal 1° febbraio. Dopo due anni e mezzo di allenamento con Jiraiya, Naruto è tornato con i suoi compagni e i suoi insegnanti in Accademia Tutti quanti hanno vissuto dei cambiamenti e ne mostrano gli effetti. Unicamente Kakashi sembra essere rimasto immutato. Ma la reunion tra tutti loro è di breve durata. Una nuova minaccia incombe… ‘Mr. & Mrs. Smith – stagione 1’ Già disponibile dal 2 febbraio. Due agenti segreti, uno di origini afroamericane e l’altra con radici asiatiche, lui romantico, lei cinica, si ritrovano a dover collaborare a una nuova missione top secret fingendo di essere i coniugi Smith. Ma tra di loro si instaura un feeling inaspettato… La serie è il remake del celebre film – all’epoca galeotto per la coppia – con Angelina Jolie e Brad Pitt (insieem dal 2005, dopo la passione nata su quel set, sposatisi nel 2014 e poi divorziati dal 2019). ‘Wolf Like Me – stagione 2’ Dal 9 febbraio. La seconda stagione della miniserie australiana è incentrata sulla relazione tra Gary (ed Emma) e Mary, esplorando le dinamiche all’interno di una famiglia composta da un vedovo, sua figlia e una licantropa. ‘Dragon Ball Z – stagione 3’ Dal 9 febbraio. Goku, il combattente più forte del pianeta, fa da scudo agli esseri umani contro i i cattivi che arrivano dai meandri più insidiosi dello spazio. In battaglia l’eroe è affiancato dagli Z-Fighters che viaggiano con lui verso mondi lontani. ‘Dragon Ball – stagione 3’ Dal 9 febbraio. La terza stagione si concentra sull’incontro tra Goku e Bulma. I due si mettono a cercare le sette magiche Sfere del Drago. Potranno così esprimere un desiderio che cambierà per sempre le loro esistenze. ‘LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro’ Dal 22 febbraio. Oltre alle serie tv Prime Video, sulla piattaforma, a febbraio, esce la quarta stagione dello show comico, che si sviluppa in 5 puntate. I giudici sono - Katia Follesa - Pintus - Elio Conduce il Mago Forest (Michele Foresta). In ogni episodio oltre alla giuria ci sarà una guest star. ‘Il secondo migliore ospedale della galassia – stagione 1’ Dal 23 febbraio. Le aliene e chirurghe Sleech e Klak, inseparabili amiche, stanno affrontando dei parassiti che si nutrono di ansia oltre a vari altri problemi e patologie nello spazio. Si ritrovano alle prese con situazioni decisamente difficili, che mettono a dura prova le loro carriere e le loro esistenze. Ma il loro privato è talmente tristanzuolo che tutto sommato l’oblio in una sperduta galassia potrebbe non essere poi così male! ‘Regina Rossa – stagione 1’ Dal 29 febbraio. Il thriller, ambientato a Madrid, è l’adattamento televisivo del primo capitolo della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado, con Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian. Antonia Scott ha un quoziente intellettivo di 242: il più alto sulla Terra. Grazie a questo dono è diventata la'Regina Rossa di un progetto di polizia top secret e sperimentale, ma dopo poco la Scott ha perso tutto. A un certo punto il figlio di un potente nababbo viene assassinato. Qualcuno rapisce la figlia dell’uomo più danaroso e agiato di Spagna. A questo punto la macchina organizzativa della ‘Regina Rossa’ scalda i motori e parte… ‘Fairy tail – stagione 8’ Lucy Heartfilla è un’adolescente che vuole unirsi a Fairy Tail, fatata associazione di mutuo soccorso e aiuto reciproco. Tramite l’incontro con Natsu le sarà offerto un posto all’interno del gruppo. Da lì prenderanno il via delle avventure piene di azione!