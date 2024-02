Disney+, i film e le serie di febbraio

Tra novità ed episodi inediti di franchise consolidate, l’offerta di Disney plus febbraio è ampia e variegata e propone diversi generi, dall’animazione alla fantascienza fino alla commedia, per non dimenticare i documentari. ‘Self’ Il corto di Disney plus febbraio, targato Pixar, è uscito il 02.02. È ambientato in una dimensione futura nel cuore di una Los Angeles avanguardista. Una bambola di legno cerca di inserirsi a tutti i costi in una società. Affronterà un percorso doloroso che le farà riconsiderare chi è e qual è il suo posto nel mondo. ‘The Marvels’ In uscita il 7 febbraio. Carol Danvers (Captain Marvel) si è riappropriata della sua identità contro i Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma per alcuni imprevisti si ritrova alle prese con un universo in cui sono saltati tutti gli equilibri. ‘Suncoast’ In uscita il 7 febbraio. Il protagonista è un adolescente che si prende cura del fratello insieme alla madre. Intanto diventa amico di un attivista che protesta contro uno dei più importanti casi medici di sempre. Versione originale con sottotitoli. ‘Miraculous World: Parigi, Le avventure di Shadybug e Claw Noir’ - episodio speciale Dal 14 febbraio. Due adolescenti parigini, Marinette e Adrien, cercano di trovare un equilibrio tra la vita di tutti i giorni e i loro compiti di supereroi. Le loro identità segrete sono quelle di Ladybug e Chat Noir, necessarie a proteggere la città dai supercattivi e tenerli lontani da alcuni gioielli magici. ‘Young Jedi Adventures’ - stagione 1, 6 episodi Dal 14 febbraio. Serie animata. Alcuni giovani Padawan stanno imparano a diventare Cavalieri Jedi, molto tempo prima delle vicende della saga cinematografica degli Skywalker. ‘How to Win at Everything’ - stagione 1 Dal 14 febbraio. Questa nuova serie Disney plus febbraio fornisce una serie di conoscenze e di strumenti per raggiungere certi traguardi, dal gol della vittoria alle manovre di un parcheggio. È tutta una questione di matematica, fisica, chimica, psicologia, con un pizzico di fortuna e di tempismo. ‘Sopravvivenza estrema’ - stagione 4 Dal 14 febbraio. Seguiamo l'esperto di sopravvivenza Hazen Audel che affronta da solo i luoghi più estremi del mondo sfidando sciami di zanzare, coccodrilli, il deserto del Sahara e le gelide vette dell’Himalaya, usando astuzia, forza e resistenza. ‘India tra natura e misteri’ - stagione 1 Dal 14 febbraio. Lungo le rive del fiume Brahmaputra, rinoceronti, bisonti ed elefanti asiatici si trovano ad affrontare prima periodi di siccità e poi alluvioni rovinose. ‘Disastri in presa diretta’ - stagione 1 Dal 14 febbraio. Trentatré minatori sono intrappolati in una miniera in Cile. L’equipaggio a bordo di una nave cargo rischia la vita a causa di un rovinoso uragano. ‘Bobi Wine: il Presidente del Ghetto’ Dal 16 febbraio. Versione originale con sottotitoli. Bobi Wine proviene dai poveri slum del ghetto di Kampala. Pur partendo svantaggiato, é diventato una superstar del suo Paese. Wine usa la musica come strumento di attivismo e diventa un membro indipendente del Parlamento, in difesa dei diritti degli abitanti del ghetto. La moglie Barbie é determinata a restargli accanto, anche in situazioni di difficoltà e incertezza. ‘Star Wars: The Bad Batch’ - stagione 3 Dal 21 febbraio. Nella terza stagione della serie il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. ‘Shogun’ Dal 27 febbraio. Lord Yoshii Toranaga lotta per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Una strana nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori. Il pilota, Blackthorne, porta con sé segreti… ‘What we do in the shadow’ - stagione 5 Dal 28 febbraio. È arrivata alla quinta e ultima stagione la commedia con i vampiri di Staten Island (New York). Nandor si rende conto che Guillermo è sempre più legato a Laszlo, mentre quest’ultimo cerca di capire quali cambiamenti sta vivendo la famiglia.