Film in uscita a febbraio 2024: i titoli da non perdere e le trame

Febbraio è per tradizione il mese in cui gli appassionati del mondo cinematografico si preparano alla premiazione più attesa e chiacchierata dell’anno, vale a dire i Premi Oscar. Anche se non tutte le pellicole in uscita in questi giorni sono candidate, ci sono almeno un paio di titoli molto validi che vale la pena di recuperare prima della serata di premiazione, in programma a Los Angeles il prossimo 11 marzo. Vediamo dunque quali sono i film da non perdere a febbraio 2024 al cinema.

La zona di interesse

Un film tanto duro e scarno quanto necessario, oggi più che mai: ‘La zona di interesse’, diretto da Jonathan Glazer è il racconto della vita quotidiana, normale e al contempo inquietante, della famiglia di Rudolf Höß, il primo comandante delle SS nel campo di sterminio nazista di Auschwitz. Il generale viveva con la moglie Hedwig e i loro cinque figli proprio di fianco al luogo dove morirono milioni di ebrei innocenti (e non solo). Il posto dove il nazista e i familiari vivevano veniva chiamato, per l’appunto, zona di interesse (o Interessengebiet in tedesco), un’area di circa 25 miglia intorno al campo dove la vita trascorreva serena, in barba all’orrore che si stava consumando poco distante.

La pellicola di Glazer, che gioca sul principio della sottrazione e proprio per questo regala angoscia e brividi allo spettatore, è attualmente nominata a ben cinque premi Oscar, tra cui quello per miglior film. ‘Zona di interesse’ è inoltre stato presentato in anteprima al 76° Festival del Cinema di Cannes, guadagnandosi il plauso unanime da parte della critica.

The Warrior - The Iron Claw

Il film diretto da Sean Durkin narra la storia vera dei fratelli Von Erich, che hanno scritto una fondamentale pagina nella storia del mondo del wrestling professionistico nei primi anni '80. Protagonisti assoluti (che per il film hanno dovuto costruire fisici davvero imponenti, frutto di intensi allenamenti fisici) sono gli attori Zac Efron e Jeremy Allen White: quest’ultimo è il vincitore del premio Golden Globe 2024 per la sua interpretazione nella serie ‘The Bear’.

Te l’avevo detto

La pellicola è diretta da Ginevra Elkann e vede come protagonisti Valeria Bruni Tedeschi, Riccardo Scamarcio, Greta Scacchi e Danny Huston.

La vicenda è ambientata a Roma, in un gennaio insolitamente caldo. Gianna è ossessionata dalla star dell’hard Pupa, donna nota per andare a letto con gli uomini degli altri. La figlia Mia, che si mantiene lavorando come badante per una nobildonna ed è bulimica, sta cercando di fare di tutto affinché la madre rispetti l’ordine restrittivo che le è stato imposto nei confronti di Pupa. Ma la donna ha anche un altro ordine restrittivo, quello deciso dall’ex marito affinché non si avvicini al figlio Max. Come se non bastasse, la donna deve anche fare i conti con un passato da alcolizzata.

Argylle - La superspia

Il film vede recitare nel cast, tra gli altri, anche la popstar Dua Lipa, al suo debutto attoriale cinematografico (eccezion fatta per un piccolo cameo in ‘Barbie’ di Greta Gerwig).

La storia ruota intorno alle vicende di Elly Conway, scrittrice diventata famosissima grazie alla saga dedicata all’agente Argylle. La sua vita cambia da un momento all’altro quando si ritrova a diventare inconsapevole protagonista di una delle sue stesse spy stories, trascinata da Aidan Wilde, il fittizio Argylle. Presto la donna scoprirà che se si vorrà salvare Argylle sarà l’unica persona della quale si potrà fidare.

Il Colore Viola

L’attesissimo remake del film premio Oscar di Steven Spielberg arriverà in tutte le sale italiane dal prossimo 8 febbraio. Al centro della pellicola c’è la vita di una donna afroamericana nel Sud degli Stati Uniti nei primi anni del 900: la coraggiosa protagonista Celle, donna dal carattere forte che nel corso del tempo si trova a dover affrontare tante avversità, è interpretata dalla cantante Fantasia Barrino.