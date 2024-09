Paramount+, le uscite di settembre 2024

A settembre Paramount+ si arricchisce di nuove uscite, con stagioni inedite di serie popolari come ‘Tulsa King’ e ‘Dora’ e dello show televisivo ‘RuPaul’s Drag Race’. In programma, sulla piattaforma di streaming digitale di Paramount, c’è anche l’arrivo di grandi classici del cinema italiano.

‘Tulsa King’ (stagione 2)

In uscita il 15 settembre. Dwight e la sua banda continuano ad allargare il loro impero criminale a Tulsa. Ma proprio quando sembra che abbiano ottenuto il predominio, si rendono conto, invece, di non essere gli unici a voler dominare la città. Loro rivali sono la mafia di Kansas City e un potente uomo d'affari locale. Intanto Dwight deve anche occuparsi di affari in sospeso a New York. Il ruolo principale è interpretato da Sylvester Stallone. Il resto del cast stellare include nomi quali Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Andrea Savage.

‘Dora’ (stagione 1b e stagione 2a)

Disponibile dal 16 settembre. Continuano le avventure della famosa esploratrice bilingue, Dora, e del suo amico Boots, impegnati ad affrontare nuove sfide e a incontrare nuovi amici nella foresta pluviale.

‘Nöthin' but a good time: la storia dell’hair metal senza censura’

In uscita il 18 settembre. La docu-serie diretta da Jeff Tremaine esplora il fenomeno dell’hard rock anni ’80 con interviste a leggende della scena musicale. Basata sull’omonimo libro, la serie offre uno sguardo inedito su un’epoca iconica della musica, con produttori esecutivi Jeff Tremaine e altri nomi di spicco del settore.

‘RuPaul’s Drag Race: Global All Stars’

Disponibile dal 20 settembre. Questa stagione speciale vedrà RuPaul, Michelle Visage e Jamal Sims come giudici fissi dello show, affiancati a rotazione da star provenienti da tutto il franchise internazionale. Dodici concorrenti amatissimi dai fan, rappresentanti di vari Paesi, si sfideranno per il titolo di Queen of the Mothertucking World, con un premio di 200.000 dollari e un posto nella Drag Race Hall of Fame. Per l'Italia, parteciperà Nehellenia.

‘Una fiaba moderna’

Disponibile dal 26 settembre. La serie comedy-romantica coreana in dieci episodi reinterpreta la fiaba classica di Cenerentola. La protagonista sogna di incontrare il suo principe azzurro. Lo trova, ma lui non crede nell'amore. L’eroina non demorde ed è determinata a diventare lei stessa la principessa azzurra. Tra gli interpreti figurano Lee-Jun-Young, Pyo Ye-jin e Lee Jun Hyuk.

‘Appartamento 7A’

Dal 28 settembre. Si tratta di un thriller psicologico ambientato a New York nel 1965. Sono raccontati gli eventi che precedono il leggendario ‘Rosemary's Baby’. Protagonista è Terry Gionoffrio, una giovane ballerina che ha subito un grave infortunio. Poco dopo, però, la ragazza viene accolta da una coppia agiata in un condominio abitato da gente poco raccomandabile. Quando le viene offerta una nuova opportunità professionale, a Terry sembra di cominciare finalmente a realizzare i suoi sogni. Tuttavia accadono strani fatti che la portano a riconsiderare i suoi sacrifici e a scoprire che qualcosa di sinistro si annida nel suo appartamento e nel resto del contesto condominiale.

Prossimi titoli

La library di Paramount+ sarà presto arricchita da nuovi film italiani, cult e classici. Sulla piattaforma saranno disponibili, tra gli altri, ‘Beata ignoranza’, ‘Confusi e felici’, ‘Domani è un altro giorno’, ‘Perfetti sconosciuti’, ‘Nostalgia’, ‘Ferie d’agosto’, ‘La prima cosa bella’, ‘Quasi amici’, ‘Scappo a casa’. Si potranno rivedere anche ‘Non ci resta che il crimine’, ‘Lo chiamavano Trinità’, ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’.

Comicità d’autore

Non mancherà una carrellata di successi di Carlo Verdone come ‘Compagni di scuola’, ‘Viaggi di nozze’, ‘L’amore è eterno finché dura’, ‘Acqua e sapone’, ‘Bianco rosso e verdone’, ‘Borotalco’, ‘Sono pazzo di Iris Blond’. Ci sarà anche un omaggio a Roberto Benigni con ‘Non ci resta che piangere’, ‘La vita è bella’, ‘Il piccolo diavolo’ e ‘Johnny Stecchino’. Arriveranno anche Ficarra e Picone con ‘Il 7 e l’8’, ‘Andiamo a quel paese’, ‘La matassa’, ‘L’ora legale’.