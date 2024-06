Paperissima Sprint, chi sono Marcia Barros e Valentina Corradi

Tra i programmi simbolo dell’estate televisiva c’è sicuramente “Paperissima Sprint” che, puntualmente, prende il posto di “Striscia la notizia” nei mesi più caldi dell’anno. E anche quest’anno, lo show che ripropone le papere e gli incidenti più buffi, a partire dal 10 giugno 2024 farà compagnia ai telespettatori fino a settembre inoltrato quando si riaccenderanno le luci sul bancone più famoso (e longevo) d’Italia. Alla conduzione di “Paperissima Sprint” accanto a Vittorio Brumotti ci sono Marcia Barros e Valentina Corradi. Conosciamole meglio.

Marcia Barros e Valentina Corradi accanto a Brumotti a “Paperissima Sprint”

Marcia Thereza Araujo Barros – questo il nome completo all’anagrafe – è di origine brasiliana ed è nata l’8 febbraio del 1999 a Maceiò. Dopo la separazione dei suoi genitori, Marcia ha lasciato il Brasile e si è trasferita in Italia con la madre. Ha iniziato gli studi nel nostro Paese fino a diplomarsi. Appassionata di danza e yoga, ama la musica latina e funky. Ha lavorato anche come modella in passato ed è stata confermata a “Paperissima Sprint” anche per l’edizione 2024 attualmente in corsa.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marcia Barros è fidanzata con Jacopo Belladelli. I due si sono conosciuti grazie a un amico del giovane che doveva incontrarsi con un’amica della modella. Inizialmente si sono presentati e incontrati solo per casualità poiché entrambi volevano essere i “Cupido” dei loro amici ma poi è nato un sentimento fra di loro, dopo un anno. La ragazza ha ammesso che la sua storia d’amore con il compagno “sembra quella di un film”. In un intervista ha anche parlato dei numerosi viaggi che fa insieme al fidanzato e ha anche raccontato un simpatico incidente mentre erano in uno zoo in Costa d’Avorio quando i gorilla hanno iniziato a tirarle addosso le bucce di banana. Accanto a Marcia Barros – e Vittorio Brumotti – c’è anche Valentina Corradi a “Paperissima Sprint”. Nata a Rapallo (Genova) nel 2001, si appassiona fin da piccola al ballo latino-americano. Si diploma al liceo linguistico e inizia a iscriversi a diverse gare di ballo in diverse zone d’Italia. Nel 2019 conquista il titolo ai Campionati italiani assoluti di danza sportiva Under 21 (insieme al collega di ballo Davide Cotroneo). Arriva anche alla finale dei Campionati mondiali in Cina. Nel 2018 prova, parallelamente, a iscriversi a un concorso di bellezza (tra questi ricordiamo Miss AlbengaSummer e Miss Blumare). E vince proprio questo secondo titolo. Inizia nel 2022 il suo percorso a “Paperissima Sprint” accanto a Vittorio Brumotti e, ai tempi, Roberta Lanfranchi. Per quanto riguarda la sua vita privata, Valentina è molto riservata e non ha condiviso notizie sulla sua sfera sentimentale. Si sa, invece, che ha una sorella di nome Carolina e anche un fratello, Davide. Anche loro, come lei, sono ballerini. Molto simile fisicamente alla sorella, le due ragazze spesso caricano insieme anche dei video su TikTok, condividendo la passione per la danza. Nel 2019 si è anche presentata ad “Amici” di Maria De Filippi ma non ai casting, bensì in una sfida esterna, senza però riuscire a conquistare un banco nel programma di Maria De Filippi. Poco male visto poi il ruolo conquistato, anni dopo, a “Paperissima Sprint”.