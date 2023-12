Paolo Sassanelli: chi è l’attore che interpreta Antonio Pellecchia nel “Metodo Fenoglio’

Roma, 7 dicembre 2023 – Paolo Sassanelli è un attore e regista italiano, attualmente sul piccolo schermo tra i protagonisti della serie tv di Rai 1 ‘Il metodo Fenoglio’. In onda in onda da lunedì 27 novembre in 4 prime serate per Rai 1 è tratta dalla trilogia “Il Maresciallo Fenoglio” di Gianrico Carofiglio pubblicata da Giulio Einaudi editore. Le vicende sono ambientate a Bari, nei primi anni ‘90, capoluogo pugliese al centro di diversi fatti criminali ambientati in quel periodo storico. Proprio in questa città, Fenoglio affronta importanti indagini nei mesi più caldi della lotta alla criminalità organizzata. Se Pietro Fenoglio è interpretato da Alessio Boni, nella serie ha un ruolo decisivo anche Antonio Pellecchia, personaggio a cui presta il volto Paolo Sassanelli.

Paolo Sassanelli è Antonio Pellecchia

Pellecchia è un appuntato dei Carabinieri, diretto, a volte manesco, poco interessato a distinzioni e sfumature, convinto che le garanzie processuali siano solamente una perdita di tempo. È in grado, però, allo stesso tempo, di osservare il mondo dal punto di vista dei criminali e ha diversi confidenti che gli consentono di avere notizie e informazioni aggiornate. Lui e Fenoglio sono diversi ma l’appuntato ammira il suo superiore proprio per la sua capacità di gestire e adattarsi ad ogni circostanza e situazione. Nella sua vita privata è separato, con pochi contatti con la ex moglie. Da qualche mese sua figlia Ketty ha manifestato l’intenzione di stabilirsi a Bari per prepararsi agli esami di maturità. Pellecchia adora Ketty, pur non avendo mai vissuto con lei, e cerca di riscoprire il ruolo di padre. E nel suo passato c’è un segreto che non intendeva rivelare…

Parlando del suo ruolo nella serie tv, Sassanelli ha paragonato il rapporto tra Fenoglio e Pellecchia a quello tra Don Chisciotte e Sancho Panza. Se il primo è un intellettuale piemontese, curioso e con un’elevata cultura, allo stesso tempo necessita della mano dura e dei metodi non sempre convenzionali del collega Pellecchia. Proprio per questo motivo la loro collaborazione diventa fondamentale.

Paolo Sassanelli, tra lavoro e vita privata

Paolo Sassanelli è nato a Bari nel 1958, ha studiato al Teatro Piccolo della sua città e ha avuto ruoli in diverse serie tv ben note al grande pubblico. Tra queste ricordiamo ‘Classe di ferro’, ‘Un medico in famiglia’ e ‘L’ispettore Coliandro’. Nel 2001 lavora accanto a Massimo Lopez su Rai 2 per la fiction ‘Compagni di scuola’.

Nel 2009 passa dall’altra parte, diventando regista per il corto ‘Uerra’, ambientato nell’Italia post bellica. Il riscontro è positivo anche da parte della critica che lo nomina tra i finalisti per Premio David di Donatello. Stessa sorte nel 2013 quando è alla regia di ‘Ammore’. In quell’anno recita nel film ‘Song'e Napule’ e conquista il Nastro d'argento come Migliore attore non protagonista.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, Paolo Sassanelli è sposato con l'attrice e collega Marit Nissen. La coppia ha una figlia di nome Lilian (nata nel 1993) e un figlio di nome Ian (nato nel 2001). Quest’ultimo ha fatto il suo esordio in televisione, da bambino, in un episodio della serie Distretto di Polizia 9.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Clicca qui