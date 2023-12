Leo Gassmann: chi è il cantante e attore che interpreta Califano nella nuova fiction Rai

“Er Califfo”, l’indimenticabile Franco Califano, uno dei più grandi poeti della canzone d’autore della storia della musica italiana, rivivrà presto nei panni di Leo Gassmann, il giovane artista ex concorrente di X Factor che presterà il volto al cantante in una nuova fiction Rai in arrivo nei prossimi mesi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Leo Gassmann: tutte le curiosità

Com’è noto, Gassmann è figlio e nipote d’arte: i genitori sono infatti Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, entrambi celebri attori, mentre i suoi nonni paterni sono Vittorio Gassman, attore e regista, e Juliette Mayniel. I primi passi nel mondo della musica Leo Gassmann li ha fatti all'età di sette anni iniziando a fare qualche prova con la chitarra classica per poi fare successivamente il suo ingresso nel conservatorio di Santa Cecilia all’età di nove anni. Dopo cinque anni, l’artista ha deciso di dire addio al percorso della musica classica per dedicarsi al 100% al canto. Nel 2018 ha superato le selezioni per entrare a far parte del talent show ‘X Factor’, riuscendo a raggiungere la semifinale dove ha presentato il suo singolo inedito (anche grazie alla guida artistica del suo giudice, Mara Maionchi). Dopo aver inizialmente firmato con Sony Music, il 22 marzo del 2019 ha pubblicato il singolo ‘Cosa sarà di noi?’, seguito da ‘Dimmi dove sei’ il 28 giugno dello stesso anno, entrambi sotto l'etichetta Universal Music. Un traguardo importante l’ha raggiunto nel dicembre 2019, superando le selezioni di Sanremo Giovani 2019 e riuscendo così a partecipare al Festival di Sanremo nel febbraio 2020 nella categoria Nuove Proposte, dove ha trionfato il 7 febbraio con il brano ‘Vai bene così’. Nello stesso giorno è stato rilasciato il suo primo album in studio, intitolato ‘Strike’. Nel 2020, ha prestato la sua voce al personaggio di Guy Crood nel film ‘I Croods 2 - Una nuova era’. Il 4 dicembre 2022, è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove si è classificato in 18° posizione con il pezzo ‘Terzo cuore’, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il 24 febbraio 2023, Leo Gassmann ha poi rilasciato il suo secondo album, dal titolo ‘La strada per Agartha’.

Il ruolo di Califano

Le riprese del film tv su l'artista romano si sono concluse proprio di recente, a Roma: la regia è a cura di Alessandro Angelini, mentre il progetto è stato scritto da Guido Iuculano insieme a Isabella Aguilar. Della fiction (tratta da Senza manette, la biografia ufficiale scritta dallo stesso Franco Califano) sono trapelate proprio pochi giorni fa le primissime immagini, con Gassmann nei panni di Califano in uno studio di registrazione. Per l’occasione, Leo Gassmann stesso ha re-inciso alcune delle canzoni più celebri del cantante scomparso 10 anni, riarrangiate proprio insieme al gruppo di musicisti storici di Califano stesso. Parlando del ruolo, Gassmann ha dichiarato: “È stato molto difficile interpretare il ruolo di Franco Califano e sono molto onorato e fiero di aver raccontato questa storia perché darà la possibilità di vedere Franco da un altro punto di vista e non solo come un cantautore con una vita frenetica. Verrà raccontata la storia di un uomo con le sue fragilità ma soprattutto un uomo con un grande cuore che ha saputo affrontare molteplici sfide.”