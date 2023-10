Ottobrata e caldo anomalo, l’esperto: “Dalle zanzare al bostrico tipografo, cosa sta succedendo”

Roma, 10 ottobre 2023 - Caldo record, ottobrata con temperature estive: negli animali e nelle piante cosa sta provocando questa anomalia? “Quello che sta provocando in tutti gli animali e in tutti gli esseri viventi del pianeta, scompensi e alterazioni”, chiarisce Paolo Radeghieri, entomologo dell’Università di Bologna. Professore, ci spieghi. “Ormai i casi sono decine e decine, insetti che non c’erano e invece si sono acclimatati benissimo. Le stesse cicale, che prima si trovavano sotto Firenze o al mare. Ma poi, scomparso l’inverno, si sono potute sviluppare. Penso anche ai gechi, che una volta si trovavano solo nelle isole greche e nel Mediterraneo”.

Non c’è più un limite. “Dovremo riscrivere davvero tutti i libri di entomologia. I cicli sono sfasati. Sfido chiunque a sostenere che non ci sono cambiamenti climatici in atto. I casi sono davvero eclatanti”. Poi le specie aliene, dalle formiche rosse al granchio blu.

“Arrivano da ambienti che non sono i nostri e si adattano benissimo, perché con questo caldo anomalo trovano un clima ideale”. Avremo le zanzare fino a Natale? “Vengono dai tropici, soprattutto la tigre andrà avanti fino a che la temperatura lo consentirà. Ci saranno problemi oggettivi da affrontare”. A cosa si riferisce? “Le zanzare sono vettori potenziali di malattie, aumenta questa possibilità, dalla West Nile alla Dengue. Non più importata ma autoctona. Prima, invece, erano persone che tornavano con la malattia dalle vacanze ai Tropici”. E sulle piante, invece? Lo stesso foliage è in ritardo. “Non solo. Dovremo ripensare gli alberi da mettere a dimora, anche per la siccità estrema. Penso al bostrico tipografo che si sta mangiando tutti gli abeti delle Dolomiti. Una situazione devastante. Ettari e ettari di piante sane sono state attaccate. E non c’è soluzione. Dopo la tempesta Vaia e con queste condizioni climatiche, gli alberi in stress idrico sono indifesi. E si sta pensando addirittura di sostituire gli abeti con i faggi”.