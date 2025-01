Isabella Rossellini candidata agli Oscar 2025, è la prima volta

Roma, 23 gennaio 2025 – La pellicola italiana ‘Vermiglio’ non è arrivata nella shortlist degli Oscar 2025 tra i migliori film internazionali ma, a rappresentare il nostro Paese alla cerimonia degli Academy Awards il prossimo 2 marzo, penserà Isabella Rossellini. L’attrice, nata in Italia (figlia del regista Roberto Rossellini e dell’attrice Ingrid Bergman) e ormai da decenni iconica interprete anche Oltreoceano, è infatti stata nominata tra le migliori attrici non protagoniste per il suo ruolo in ‘Conclave’, il film diretto da Edward Berger che vede tra gli interpreti anche Ralph Fiennes, Stanley Tucci e l’italiano Sergio Castellitto.

Isabella Rossellini in ‘Conclave’

Nel controverso ma molto acclamato film tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, che ha ricevuto in totale 8 candidature agli Oscar, Isabella Rossellini interpreta suor Agnes. La donna è la custode degli alloggi vaticani, la Domus Sanctae Marthae che ospita i centodiciotto Cardinali dediti alle votazioni per eleggere il nuovo Papa, che devono necessariamente rimanere isolati dal resto del mondo. Da semplice spettatrice, però, la religiosa diventa colei che aiuta il Cardinale e Decano Thomas Lawrence (Fiennes, che per il ruolo ha ricevuto la sua terza candidatura come migliore attore protagonista dopo ‘Schindler's List’ nel 1994 e ‘Il paziente inglese’ nel 1997) a smascherare alcuni segreti che riguardano proprio i membri del Conclave.

Appare calma e discreta, ma anche misteriosa e ribelle, suor Agnes è un personaggio che pubblico e critica hanno amato moltissimo; tanto che la candidatura all’Oscar era stata ampiamente pronosticata. Rossellini ha rivelato di aver frequentato da ragazza la scuola proprio in un istituto di suore e di aver attinto da quell’esperienza personale per interpretare il personaggio che potrebbe valerle l’ambita statuetta. “Le mie suore erano buone e gentili ma avevano anche un'enorme autorità. – ha dichiarato – Ho cercato di ricordarmi di loro nell'interpretare il mio personaggio”. E ha, poi, aggiunto: “Suor Agnes è silenziosa e allo stesso tempo stoica e autoritaria".

Una carriera ricca di riconoscimenti

Per Isabella Rossellini quella del 2025 è la prima candidatura agli Oscar, ma in passato l’attrice ha già ricevuto molti premi per le sue interpretazioni. Nel suo palmares ci sono, infatti, diverse candidature in Italia e la vittoria di un David di Donatello alla carriera e di due Nastri d’Argento (Migliore attrice esordiente per ‘Il prato’ nel 1980 e Migliore attrice non protagonista per ‘La chimera’ nel 2024).

A livello internazionale, invece, è stata premiata nel 1987 agli Independent Spirit Awards come Miglior attrice protagonista per ‘Velluto blu’, ai Saturn Awards nel 1993 come Miglior attrice non protagonista per ‘La morte ti fa bella’ e nel 2024 agli European Film Award per il Miglior contributo europeo al cinema mondiale. Aveva, inoltre, già ricevuto una candidatura agli Emmy nel 1997 per la sua partecipazione alla serie ‘Chicago Hope’ e una ai Golden Globe nel 1997 come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per ‘Crime of the Century’. Quest’anno, proprio per ‘Conclave’, era già stata nominata ai Critics Chioce Award e ai Golden Globe.