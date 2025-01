Nomination Oscar 2025 in diretta: l’Italia spera con ‘Vermiglio’ e Cortellesi

Roma, 23 gennaio 2025 – Gli incendi che hanno e stanno devastando Los Angeles non fermano gli Oscar 2025. Come da programma, l'Academy of Motion Pictures annuncerà oggi le nomination per questa edizione, che si svolgerà il 2 marzo al Dolby Theater. La notte – hanno spiegato gli organizzatori – sarà un omaggio alla "città dei sogni" e a quanti nei giorni scorsi si sono prodigati a combattere i roghi che dall'inizio di gennaio ne hanno mandato in cenere vasti quartieri.

Per l'Italia l'attesa è tutta per il verdetto su 'Vermiglio', che decreterà l'ingresso del film di Maura Delpero nella 'cinquina' delle pellicole in lizza per la statuetta come Miglior film internazionale. La trepidazione però è anche per 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi che, dopo un grandissimo successo di pubblico e critica, è stato inserito tra i 323 lungometraggi ammessi alla corsa per una nomination agli Oscar. Inoltre in lizza ci sono il regista italiano Luca Guadagnino con 'Challengers' e Isabella Rossellini, che per 'Conclave' si è portata a casa la candidatura ai Golden Globe e ai Bafta nella categoria Miglior attrice non protagonista.

Le nomination in diretta