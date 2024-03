Cillian Murphy, come si pronuncia il nome dell’attore irlandese?

Roma, 11 marzo 2024 - Come si pronuncia Killian Muprhy? Ghillian, Sillian, Cillian, il nome di questo bravissimo attore di Hollywood sembra semplice, invece, viene storpiato in tutti i modi possibili. Scopriamo la pronuncia corretta, Cillian si legge con la “C” dura: Killian.

Il nome deriva dal gaelico irlandese Cillín, che significa "piccola chiesa" o "miniatura della chiesa". Cillian è anche il nome di un guerriero leggendario appartenente all'epica mitologia irlandese, soprannominato "Cillian il valoroso". Si dice che abbia aiutato il potente re irlandese Brian Boru a vincere la battaglia di Clontarf nell'anno 1014. Altri personaggi famosi chiamati Cillian sono il cantante irlandese Cillian Vallely e il giocatore degli U2 Adam Clayton, che ha chiamato suo figlio Cillian.

L’Oscar

Irlandese, volto da angelo, grandi occhi azzurri e glaciali, Cillian Murphy, talento indiscusso e forte presenza scenica, è il protagonista di Oppenheimer di Christopher Nolan, a lui è andato l’Oscar per il Migliore attore alla 96/a edizione degli Academy Awards. "Viviamo nel mondo di Oppenheimer: dedico il premio a tutti i peacemakers del mondo", ha detto sul palco del Dolby Theatre ritirando la statuetta.

Cillian Murphy (foto Ansa)

Il protagonista

Il film narra la storia di J. Robert Oppenheimer, conosciuto come il padre della bomba atomica per il suo ruolo determinante durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Progetto Manhattan, a cui partecipò Oppenheimer, portò alla prima esplosione di un'arma nucleare nella storia, un evento che ebbe luogo il 16 luglio 1945 nel deserto della Jornada del Muerto. Nel film, Cillian Murphy, veste i panni del controverso fisico americano.

Curiosità

Classe 1976, festeggia il compleanno il 25 maggio, Cillian Murphy è un grande ammiratore di Liam Neeson, suona in una band chiamata 'Sons of Mr. Greengenes', ispirata al suo idolo Frank Zappa. Nel 2004 l’artista si è sposato con la sua storica fidanzata, Yvonne McGuinness, conosciuta nel 1996 durante uno show della band in cui allora suonava. Le ha chiesto la mano durante una passeggiata tra le colline irlandesi. Hanno due figli, Malachy e Aaron