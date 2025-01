Oscar 2025: oggi arrivano finalmente le nomination

L’attesa è finita: oggi 23 gennaio saranno finalmente annunciati i candidati agli Oscar per il 2025. Le shortlist con le nomination ufficiali sarebbero dovute arrivare già nelle scorse settimane (per l’esattezza il 17 gennaio) ma l’Academy, in segno di rispetto per l’incendio che ha distrutto parte della città di Los Angeles e anche per salvaguardare l’incolumità di presentatori e addetti ai lavori, ha scelto di rimandare l’evento in cui rendere note le candidature. Ora la situazione di pericolo sembra essere rientrata e, per questo, dalle 14:30 – ora italiana – saranno disponibili i nomi degli attori, delle maestranze e i titoli dei film candidati alla 97esima cerimonia di premiazione degli Oscar che, lo ricordiamo, si terrà invece il prossimo 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood.

Dove seguire gli annunci

Quando a Hollywood saranno le 5:30 del mattino ma in Italia l’orologio segnerà le 14:30, in diretta dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, saranno annunciati i candidati agli Oscar 2025. A condurre la cerimonia di presentazione delle shortlist penseranno l'attrice Rachel Sennott e l'attore e sceneggiatore Bowen Yang.

Anche dal nostro Paese sarà possibile assistere in diretta alla comunicazione delle nomination, perché l’evento sarà disponibile in diretta in tutto il mondo sui siti dell’Academy (Oscar.com e Oscars.org) e anche sui canali social ufficiali, tra cui YouTube e Facebook ma anche Instagram e TikTok.

Per assistere in diretta, potrete cliccare anche sul link qui in basso:

Come si svolgerà l’evento

L'annuncio delle nomination sarà suddiviso, anche per il 2025 come è stato in passato, in due diverse tranche. Nella prima, che inizierà proprio alle 14:30, i presentatori sveleranno i candidati per la statuetta di migliore attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore sceneggiatura originale, migliore sceneggiatura non originale, migliore colonna sonora, miglior cortometraggio d’animazione, migliori costumi, miglior cortometraggio in live action e miglior trucco e acconciatura.

La seconda tranche, che inizierà invece attorno alle 14.40 (ora italiana) dopo una piccola pausa, vedrà invece l’annuncio delle nomination per miglior film d’animazione, migliore fotografia, miglior documentario (sia lungometraggio che cortometraggio, due categorie differenti), miglior montaggio, migliore canzone originale, migliore scenografia, miglior suono e migliori effetti visivi. In questo blocco saranno annunciate anche le principali shortlist: miglior film internazionale, migliore regia, miglior attore protagonista, migliore attrice protagonista e, in assoluto la categoria più ambita: miglior film. Per quest’ultima statuetta i nominati possono essere fino a 10, per tutte le altre categorie, invece, le nomination arrivano a un massimo di 5 candidati.

La prestigiosa statuetta d'oro consegnata ai vincitori

Chi sono i favoriti alle candidature

L’ufficialità deve ancora arrivare ma, come sempre, i rumors puntano già su alcune candidature che sembrano certe. Per la statuetta di migliore attrice protagonista, ad esempio, dovrebbero concorrere Demi Moore (già premiata con un Golden Globe per la sua interpretazione in ‘The Substance’), Angelina Jolie, che è diventata la Callas nel biopic ‘Maria’ di Pablo Larrain ma anche Pamela Anderson per il suo ruolo in ‘The Last Showgirl’.

Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Adrien Brody (The Brutalist) e Ralph Fiennes (Conclave) potrebbero ottenere una nomination come migliore attore.

Alla regia i candidati favoriti sembrano Jacques Audiard (Emilia Pérez), Sean Baker (Anora) e Brady Corbet (The Brutalist). In generale, i film favoriti che dovrebbero comparire in molte shortlist, anche per i premi tecnici, dovrebbero essere il fenomeno ‘Emilia Perez’ e ‘The Brutalist’, seguiti probabilmente da ‘Conclave’ e ‘Anora’.

L’Italia è in attesa per Vermiglio

Uno dei motivi principali per seguire le nomination dall’Italia è la possibilità, per il nostro Paese, di comparire in una delle categorie più attese. Il film ‘Vermiglio’ di Maura Delpero potrebbe infatti essere candidato come Miglior Film Internazionale.

Poche sembrano, invece, le chance di candidatura per Paola Cortellesi e il suo ‘C’è ancora domani’ nelle categorie tecniche. Il film è stato inserito dall’Academy nel maxi-elenco da cui si può attingere per le votazioni, ma i lungometraggi in gara quest’anno per le categorie principali sembrano più forti anche sul versante delle maestranze.

Un’altra speranza tricolore potrebbe essere regalata da Isabella Rossellini che, stando alle previsioni, potrebbe essere tra le candidate a Migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in ‘Conclave’.