Razzie Awards 2025: ecco i film e gli attori peggiori dell’anno

Arrivano gli annunci degli Oscar per i migliori attori, film, sceneggiatori e supporti tecnici dell’anno e, contemporaneamente, vengono svelate anche le candidature per i Razzie Awards. Si tratta dei contro-Oscar che raggruppano le pellicole più brutte dell’anno e le interpretazioni peggiori. A scegliere i nominati, come avviene per l’Academy, è un comitato, composto – in questo caso – da 1.202 critici e giornalisti che votano per e-mail.

Cosa sono i Razzie Awards

C’è appena da specificare che i Razzie altro non sono che una parodia degli Oscar. La cerimonia di premiazione avviene, infatti, il giorno precedente a quella dell’Academy (quest’anno, la cerimonia si terrà, infatti, l’1 marzo). Il premio per il vincitore consiste in un grosso lampone – ‘raspberry’ in inglese –appositamente realizzato, che ha il valore di circa 5 dollari. È stato scelto questo simbolo per via dell’espressione “blowing a raspberry” che in italiano può essere tradotta con “fare una pernacchia”.

Qualche curiosità

Il premio negativo è stato istituito nel 1981. Nel 2010 Sandra Bullock ha vinto un Razzie come peggiore attrice protagonista per ‘A proposito di Steve’ e il giorno successivo l'Oscar come migliore attrice protagonista per ‘ The Blind Side’. È lei, attualmente, l’unica ad aver ricevuto entrambi i premi nello stesso anno. Il record di Razzie è invece detenuto da Sylvester Stallone, che è stato candidato per ben 31 volte e ha collezionato 10 premi, compreso quello di peggiore attore del XX secolo.

Il film più nominato ai Razzie Awards 2025

Se nel 2019 – quando è uscito il primo ‘Joker’ di Todd Phillips con Joaquin Phoenix – ci avessero detto che nel 2025 il sequel di quella pellicola sarebbe stato considerato uno dei peggiori film del suo anno di uscita, non ci avremmo mai creduto. Eppure le nomination dei Razzie Awards, ci dicono proprio questo. Anzi, per l’esattezza ‘Joker – Folie à Deux’ è in assoluto il film più candidato del 2025 ai Razzie Awards perché ha raccolto una nomination in 9 categorie. Seguono ‘Madame web’ (flop di critica e al botteghino), ‘Megalopolis’ e ‘Borderlands’.

Razzie Awards 2025: tutti i candidati

Peggior film

Borderlands

Joker: Folie à Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Peggiore attore

Jack Black - Dear Santa

Zachary Levi - Harold and the Purple Crayon

Joaquin Phoenix - Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid - Reagan

Jerry Seinfeld - Unfrosted

Peggior attrice

Cate Blanchett - Borderlands

Lady Gaga - Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard - Argylle

Dakota Johnson - Madame Web

Jennifer Lopez - Atlas

Peggior attore non protagonista

Jack Black (voce) - Borderlands

Kevin Hart - Borderlands

Shia LaBeouf (come drag queen) - Megalopolis

Tahar Rahim - Madame Web

Jon Voight - Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers

Peggior attrice non protagonista

Ariana DeBose - Argylle & Kraven the Hunter

Leslie Anne Down (come Margaret Thatcher) - Reagan

Emma Roberts - Madame Web

Amy Schumer - Unfrosted

FKA twigs - Il Corvo

Peggior coppia sullo schermo

Qualsiasi coppia di personaggi fastidiosi (ma soprattutto Jack Black) in Borderlands

Qualsiasi duo di attori comici poco divertenti / Unfrosted

L’intero cast di Megalopolis

Joaquin Phoenix e Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid e Penelope Ann Miller (nei panni di ‘Ronnie e Nancy’) in Reagan

Peggior prequel, remake, rip-off o sequel

Il corvo

Joker: Folie à Deux

Kraven the Hunter

Mufasa: The Lion King

Rebel Moon 2: The Scargiver

Peggiore regista

S.J. Clarkson - Madame Web

Francis Ford Coppola - Megalopolis

Todd Phillips - Joker: Folie à Deux

Eli Roth - Borderlands

Jerry Seinfeld - Unfrosted

Peggior sceneggiatura

Joker: Folie à Deux

Kraven the Hunter

Madame Web

Megalopolis

Reagan