Gerri: guida alla nuova fiction Rai. Cast, trama e quante puntate sono

Roma, 5 maggio 2025 – Parte questa sera su Rai 1 alle ore 21:30 e andrà in onda per quattro lunedì consecutivi ‘Gerri’, la nuova serie poliziesca italiana. Lo show è liberamente ispirato ai romanzi di Giorgia Lepore e vedrà due giovanissimi attori di successo nei ruoli dei protagonisti.

Gerri: la trama

Gregorio Esposito, detto Gerri, è un ispettore trentacinquenne di grande talento e di origini rom. Il suo passato non è stato semplice: ha vissuto in una casa-famiglia e tanti dei suoi fantasmi continuano a tormentarlo. È per questa ragione che non sempre riesce a restare distaccato dai casi che segue, soprattutto quando si tratta di minori. La sua empatia eccessiva lo porterà a scontrarsi spesso con Lea, sua collega a capo della squadra mobile che sembra scorgere le fragilità di questo uomo imperscrutabile.

Il cast della serie

La serie prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e con il ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo è stata realizzata con il supporto di Regione Puglia, fondazione Apulia film commission e Puglia Promozione.

Sofia Assirelli e Donatella Diamanti firmano la sceneggiatura dei quattro episodi che sono tratti dai romanzi di Giorgia Lepore.

Il protagonista, Gerri, nella fiction ha il volto di Giulio Beranek mentre Valentina Romani (la Naditza di ‘Mare Fuori’) è Lea.

Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Carlotta Natoli, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Beatrice Bruschi, Mimma Lovoi e Massimo Wertmüller.

Dove e quando vedere le puntate

Gli episodi di ‘Gerri’ andranno in onda ogni lunedì sera su Rai 1 alle 21:30 a partire dal 5 maggio e fino al 26 maggio. In totale saranno trasmessi per quattro lunedì consecutivi. Il primo episodio è stato distribuito in anteprima su RaiPlay il 4 maggio 2025 e tutte le puntate saranno disponibili on-demand una volta andate in onda.