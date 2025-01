Robbie Williams e Nicole Appleton, il rapporto tra i due nel film ‘Better Man’

Il 1 gennaio 2025 è uscito nei cinema italiani “Better Man”, la storia vera dell’ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita di Robbie Williams, uno dei più noti cantanti di tutti i tempi. Alla regia della pellicola c’è Michael Gracey (nel suo curriculum l’apprezzato “The Greatest Showman”) e il racconto è riportato dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile. Ripercorre le tappe del successo di Robbie, dall’infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino ai successi da solista, senza dimenticare le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé. Tra gli argomenti affrontati anche la relazione di Robbie con la cantante degli All Saints Natalie Appleton.

La storia tra Robbie Williams e Nicole Appleton

Robbie Williams e Nicole Appleton si sono frequentati quando erano entrambi all'apice della loro fama a metà degli anni '90. Lui era l’ex leader dei Take That mentre lei faceva parte delle All Saints, viste come “le rivali” delle Spice Girls. Dopo essersi lasciati, i due sono andati avanti con le loro vite, hanno costruito famiglie con altre persone ma oggi sono in ottimi rapporti, con Nicole che si è presentata anche alla première del film dell’ex (collega).

I due si sono conosciuti nel 1996 e si vocifera che il loro primo incontro sia avvenuto in uno studio a Londra. Hanno iniziato una frequentazione nel 1997 e la loro storia è durata fino al 2000, molto pubblicizzata dai media britannici durante gli anni.

E durante la loro relazione, Nicole è rimasta incinta, ma, successivamente, ha interrotto la gravidanza. Ha raccontato lei stessa di questa esperienza nella sua autobiografia del 2002 “Together”, sottolineando che la decisione è stata influenzata dalla pressione della sua casa discografica, che le aveva apertamente fatto presente come la gravidanza avrebbe potuto avere un impatto negativo sul successo delle All Saints in quel periodo.

Nel 2000 è arrivata la parola “fine” alla loro relazione, decisa da Robbie Williams attraverso una telefonata mentre la Appleton era in tour con la band, in America. Ad aver avuto un peso sono state sicuramente le pressioni delle rispettive carriere musicali e l'intenso controllo della stampa e del gossip. Inoltre, sempre in quel periodo, il cantante stava lottando con l'alcol e con alcuni problemi di salute mentale, dei quali ha poi parlato nelle interviste successive.

Nelle ultime settimane, Williams ha ringraziato la sua ex fidanzata per essere stata estremamente coraggiosa e avergli permesso di mostrare la loro tumultuosa relazione e il suo aborto nel film. Poi ha aggiunto: "La parte più difficile è guardare Nicole e quello che abbiamo passato, perché le è stato ordinato di sbarazzarsi del nostro bambino". Infine ha apertamente fatto mea culpa per quegli anni, ricordando quella parte del film: “'Con Nicole ho fatto la cosa sbagliata. Non è stata quella parte, non è stato l'aborto - non l'ho costretta a farlo - ma ero un fidanzato orribile ed ero al culmine della mia dipendenza e alcolismo. E mi spezza il cuore ogni volta che lo guardo, perché lei è un angelo completo, e c'è ancora vergogna legata a chi ero allora”.

Ma il tempo e gli anni hanno permesso ai due di ricucire un rapporto ed essere ancora legati, anche oggi. Si vogliono bene e la presenza della Appleton all’anteprima del film ha confermato il loro legame.