Chalamet sulla scalinata di Piazza di Spagna per "A Complete Unknown" Roma, 20 gen. (askanews) - Timothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro, insieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold, protagonisti di uno speciale performance con proiezioni luminose e video mapping, tra cinema, musica e arte, sulla scalinata di Piazza di Spagna, per celebrare "A Complete Unknown", il film sulla storia vera dietro l'ascesa di Bob Dylan, in uscita nelle sale italiane dal 23 gennaio. La Scalinata di Trinità dei Monti si è trasformata in una tela bianca su cui hanno preso vita parole e musica di "Like a Rolling Stone", una delle canzoni più iconiche di Bob Dylan. Il protagonista Timothée Chalamet ha percorso i gradini illuminati dal testo, per poi incontrarsi sulla scalinata con gli altri membri del cast.