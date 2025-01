Nicolas Maupas: recitavo già a quattro anni per mia madre malata

Roma, 21 gennaio 2025 – Classe 1998, nato in Italia e di origini francesi (come il cognome lascia facilmente intendere), Nicolas Maupas è oggi uno degli acclamati protagonisti della serie ‘Il Conte di Montecristo’ in onda su Rai 1 dallo scorso 13 gennaio. Nel suo curriculum ci sono già diverse partecipazioni a produzioni importanti e una, quella in ‘Mare Fuori’ nei panni di Filippo (‘o Chiattillo), gli ha regalato grande notorietà per il pubblico italiano. In una recente intervista, com’era già accaduto in passato, il ragazzo ha raccontato un episodio complesso della sua infanzia che, però, gli è servito da insegnamento.

Nicolas Maupas e la malattia della madre

Nel corso della trasmissione ‘La volta buona’, ospite nel salotto di Caterina Balivo, Maupas ha ripercorso alcuni brani che sono stati significativi durante la sua vita. Nello specifico ‘Message in a bottle’ dei The Police ha risvegliato nel giovane attore un ricordo: “L'ascoltavo con mia mamma quando ero bambino, ci sono molto legato. È lei che mi ha fatto conoscere il mondo della musica" ha raccontato. Ha anche spiegato che la donna è stata un punto di riferimento per il suo lavoro: “Mi ha sempre incoraggiato tanto”. E ha, poi, aggiunto: “Quando non stava bene la facevo ridere ricreando le scene dei film che guardavano insieme, una sorta di casting all'età di quattro anni”.

Già in passato, sempre durante un’intervista, l’attore aveva raccontato delle problematiche di salute di sua madre, senza mai entrare nel dettaglio della malattia: “Quando era a casa malata – aveva spiegato – inventavo storie e personaggi per farla ridere, immaginavo viaggi spaziali, avventure di pirati e insieme guardavamo un’infinità di film”. È come se, almeno in parte, fosse dunque stato proprio questo spiacevole evento del suo passato a renderlo l’artista che è oggi.

Il legame con la famiglia e l’amore

Sempre durante l’intervista con Balivo, Nicolas Maupas – figlio unico – ha raccontato che avrebbe voluto accanto una sorella: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere una sorella minore. Ho un forte senso di protezione e l’avrei protetta con tanto amore”. Ha poi spiegato di essere attualmente molto felice e innamorato. In passato erano circolate voci di una possibile relazione tra lui e Valentina Romani (interprete di Naditza in ‘Mare Fuori’, con cui il personaggio di Maupas ha una relazione), ma i due non hanno mai confermato né smentito un presunto legame sentimentale.

Il Conte di Montecristo su Rai 1

Dopo il grande successo di ‘Mare Fuori’, Nicolas Maupas è comparso in diverse fiction e serie: ‘Un professore’ e ‘Noi siamo leggenda’ per la Rai e ‘Odio il Natale’ su Netflix sono state le più seguite. Attualmente il giovane attore è ritornato in TV con la miniserie ‘Il Conte di Montecristo’ in cui interpreta Albert de Morcerf. Lo show va in onda ogni lunedì su Rai 1 dallo scorso 13 gennaio. “Il mio è un personaggio che fa da ponte – ha dichiarato – Fare parte del cast, lavorare in una produzione all'estero, è stato magico”.