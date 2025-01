“Il conte di Montecristo”, stasera la serie evento di Rai 1: le anticipazioni

Roma, 13 gennaio 2025 – Insieme alla miniserie “Leopardi. Il poeta dell’infinito”, diretta da Sergio Rubini e andata in onda il 7 e 8 gennaio, il 2025 di Rai 1 si apre con la serie evento “Il conte di Montecristo”. La prima puntata andrà in onda stasera in prima serata su Rai 1.

Presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma, la fiction si avvale di un cast internazionale. La serie evento di Rai sarà composta da quattro appuntamenti e diretta dal regista danese Bille August, che si è ispirato alle pagine di uno dei romanzi indimenticabili della Storia, fra i più amati della letteratura francese.

Abbiamo visto Bille August alle prese con “Pelle alla conquista del mondo”, Palma d’oro a Cannes e Oscar per il Miglior film straniero, oltre a opere come “Con le migliori intenzioni”, Palma d’oro a Cannes, “La casa degli spiriti”, “I Miserabili”, “55 passi”. Questa volta il regista si è cimentato con la rilettura del grande classico di Dumas, che sarà accompagnato dalle musiche originali del premio Oscar Volker Bertelmann, noto per “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, del 2022, tratto dall’omonimo libro.

Il cast

A vestire i panni di Edmond Dantès è Sam Claflin, noto per aver recitato in “Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare”, “Hunger Games” e film come “Peaky Blinders” o “Daisy Jones & the Six”. L'Abate Faria sarà impersonato dal Premio Oscar Jeremy Irons.

Il cast vede importanti partecipazioni. Nella serie “Il conte di Montecristo” troveremo Mikkel Boe Folsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Harry Taurasi, Poppy Corby-Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August e Jason Barnett. Fra gli attori italiani saranno presenti Michele Riondino (Jacopo), Lino Guanciale (Vampa), Gabriella Pession (Hermine).

“Il conte di Montecristo”: la trama

La trama segue le avventure di Edmond Dantès, marinaio marsigliese, ingiustamente accusato di tradimento. Il giovane dovrà scontare quattordici lunghi anni di prigionia dopo essere stato incarcerato nel cupo castello d’If. Proprio in questo periodo desolato della sua vita incontra l’abate Faria, il quale confida al giovane marinaio l’esistenza di un tesoro leggendario nascosto sull’isola di Montecristo.

Spoiler per chi non avesse letto il libro: dopo una spettacolare fuga, Edmond riuscirà a trovare il tesoro diventando il Conte di Montecristo. Grazie alla sua nuova identità e le immense ricchezze, il cammino verso la vendetta contro coloro che lo hanno tradito è ormai tracciato.

Le riprese

La serie è una co-produzione franco-italiana. Le riprese sono state effettuate nel 2023 e hanno toccato luoghi d’eccezione quale il Palais-Royal di Parigi, siti storici di Torino, Milano, oltre all’isola di Malta. A proposito di quest’ultima, il castello in cui sono state girate le scene possiede gli stessi anni di quello citato nel testo di Dumas, come ha rivelato Jeremy Irons nel corso di un’intervista sottolineando l’estrema accuratezza nella ricerca delle location.

“Il conte di Montecristo”: dove e quando vedere la serie

La serie sarà trasmessa a partire da oggi, 13 gennaio 2025, per quattro appuntamenti. “Il conte di Montecristo” andrà in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1 alle 21.30 e ogni puntata sarà disponibile su RaiPlay. Ogni serata prevederà due episodi, per concludersi lunedì 3 febbraio.

prima puntata: 13 gennaio 2025

seconda puntata: 20 gennaio 2025

terza puntata: 27 gennaio 2025

quarta puntata: 3 febbraio 2025