Dove è stato girato "Leopardi – Il poeta dell'infinito", la miniserie di Sergio Rubini

Roma, 10 gennaio 2025 – I primi giorni del 2025 hanno visto l’arrivo sul piccolo schermo della miniserie Rai “Leopardi: Il poeta dell’infinito”, opera in costume dedicata al grande poeta e diretta da Sergio Rubini.

La fiction ripercorre la vita di Giacomo Leopardi, interpretato da Leonardo Maltese, classe 1997. Attraverso le vicende personali del poeta si sposta dal suo luogo natio, Recanati, nelle Marche, verso diverse città italiane che hanno fatto parte della sua storia.

Le location di "Leopardi – Il poeta dell'infinito": un viaggio per l’Italia

Grazie a una cura meticolosa nella scelta delle location, la produzione ha ricreato i luoghi più significativi che hanno influenzato il grande poeta italiano regalando al pubblico la possibilità di un viaggio nel tempo. Le riprese si sono svolte in diverse regioni d’Italia, con una particolare attenzione al patrimonio architettonico e paesaggistico.

A Recanati, città natale di Leopardi, sono state girate alcune delle scene più evocative, ambientate nel cuore del borgo storico. Le Marche, con le sue piazze, i centri antichi e le piccole strade in pietra, rappresentano l'infanzia e la giovinezza di Leopardi. Fra le location sono stati inclusi scenari che rievocano il Colle dell’Infinito e la Casa Leopardi, antica dimora della famiglia oggi aperta al pubblico, trasformata in museo e centro studi sul poeta.

Napoli... in Puglia

La parte della miniserie ambientata a Napoli, dove Leopardi trascorse gli ultimi anni della sua vita, è stata in realtà ricostruita in Puglia, fra Taranto vecchia e Martina Franca. Siti storici e il cuore antico di Taranto, insieme agli scorci sul mare, hanno offerto ambientazioni architettoniche e paesaggistiche in grado di evocare la Napoli ottocentesca, permettendo una ricostruzione fedele dell’atmosfera dell’epoca. Un altro sito pugliese di grande fascino scelto per rappresentare i paesaggi marini che ispirarono alcune delle riflessioni più profonde del poeta è la spiaggia di Vignanotica nel Gargano, a circa 20 chilometri da Vieste, lungo la provinciale 53 che collega Vieste a Mattinata.

Tra le location in cui è stata girata la serie "Leopardi – Il poeta dell'infinito" spicca il Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano, che per l’occasione è stato trasformato nella residenza di Antonio Ranieri, amico e confidente di Leopardi. L’edificio ottocentesco, un tempo di proprietà del Principe Guglielmo e sede del baliaggio, è emblema di un frammento di storia italiana. Grazie alle suppellettili originali e gli ambienti d’epoca ha contribuito a ricreare con autenticità le atmosfere corroborando il legame tra i due protagonisti. Altro luogo interessante è la tipografia Portoghese di Altamura, utilizzata per rappresentare le stamperie di Firenze e Milano, luoghi centrali per la diffusione delle opere leopardiane.

Gli altri set di “Leopardi”

Oltre alle già menzionate Recanati e Puglia, le riprese hanno interessato altre città italiane, tra cui Torino. In Piemonte, sono stati scelti il Castello di Racconigi e il Borgo Cornalese come set per alcune scene, grazie alla loro architettura storica che ben rappresenta l'epoca di Leopardi. Ariccia e il borgo di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, invece, sono state scelte per ricreare l’ambientazione della Roma ottocentesca.

Alla cura del paesaggio si aggiungono i costumi: la produzione, infatti, ha utilizzato oltre 600 abiti d'epoca, creati dal costumista Maurizio Millenotti, per ricreare una rappresentazione storica dei personaggi e dell'ambientazione.

Attraverso le vicende del grande poeta, la fiction "Leopardi – Il poeta dell'infinito", andata in onda nei primi giorni di gennaio e ora disponibile tramite Rai Play, è l’occasione per immergerci, anche visivamente, nel patrimonio culturale di un’Italia tutta da scoprire fra edifici storici e paesaggi naturali di rara bellezza.