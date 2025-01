Il Conte di Montecristo: anticipazioni della seconda puntata in onda lunedì 20 gennaio

Sono stati 5.005.000 spettatori, pari al 26.9% di share, ad aver seguito Il Conte di Montecristo: la miniserie evento di Rai 1 diretta da Bille August sta appassionando il pubblico italiano. Dopo una prima puntata ricca di emozioni, l'appuntamento è per lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 21:30 su Rai 1. Fra nuovi colpi di scena e sviluppi intriganti, ecco qualche anticipazione.

Cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata, Edmond Dantès, un giovane marinaio, è stato vittima di un complotto ordito da Danglars e Fernand, mossi rispettivamente da invidia e gelosia. Accusato ingiustamente di cospirazione bonapartista, è stato imprigionato nel Castello d'If.

Durante la sua detenzione, ha stretto un legame con l'Abate Faria, il quale, prima di morire, gli ha rivelato l'esistenza di un tesoro nascosto sull'isola di Montecristo. Dopo una fuga rocambolesca, Edmond ha giurato di vendicarsi di chi lo ha tradito.

Le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata, composta dagli episodi 3 e 4, segna il ritorno di Edmond a Marsiglia. Qui scopre che la sua vecchia vita è andata in frantumi: suo padre è morto e Mercedes si è sposata, trasferendosi a Parigi.

Edmond si allea con il contrabbandiere Jacopo (Michele Riondino) per navigare verso Talamone, con l'obiettivo di raggiungere l'isola di Montecristo. Determinato a vendicarsi di Caderousse (Jason Barnett) e degli altri che lo hanno tradito, inizia a elaborare un piano.

Dopo aver navigato fino all'isola di Montecristo, entra in possesso del leggendario tesoro. Sarà grazie a questa fortuna che, cinque anni dopo, potrà presentarsi come il misterioso e influente Conte di Montecristo, pronto a mettere in atto la sua vendetta.

Dopo un salto nel tempo, Edmond, ormai trasformato nel Conte di Montecristo, decide di passare all'azione. A Roma si avvicina a Albert de Morcerf (Nicolas Maupas), il figlio di Fernand e Mercedes, e predispone il suo rapimento con la complicità del brigante Vampa (Lino Guanciale). Questo evento lo condurrà a Parigi, dove avrà l'opportunità di affrontare i suoi vecchi nemici e fare i conti con le vicende che hanno segnato il suo passato.

Quando e dove vedere Il Conte di Montecristo

La seconda puntata de "Il Conte di Montecristo" andrà in onda lunedì 20 gennaio 2025 alle 21,30 su Rai 1. Gli episodi saranno, inoltre, disponibili in streaming su RaiPlay per chi desidera rivederli o recuperarli.